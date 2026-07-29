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Президентските избори ще бъдат проведени на 25 октомври

Ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември

29.07.2026 | 09:20 ч. Обновена: 29.07.2026 | 09:26 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.

Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.

По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.

Кои ще се борят на президентския вот?

Към момента кампанията е в самото си начало и все още се оформят партийните номинации, но вече има обявени ключови кандидати.

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Досегашният президент Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за пълен мандат. Нейната кандидатура вече получи подкрепата на БСП, както и на Румен Радев и "Прогресивна България".  

Николай Ненчев, с вицепрезидент Цвета Кирилова, е другата засега потвърдена кандидатура, издигната от БЗНС. 

В публичното пространство и политическите кулоари се въртят няколко основни имена от различни политически спектри.

Андрей Гюров е спряган като евентуален кандидат за подкрепа от страна на ПП-ДБ или по-широка десноцентристка коалиция.  Костадин Костадинов е вероятна кандидатура на "Възраждане", като самият той заяви, че ако бъде издигнат - ще поеме тази отговорност. 

Даниел Вълчев също е сред сериозните имена, той вече обясни, че не преговаря с нито една партия и няма да преговаря. Неговата кандидатура е възможна единствено като гражданска.

Корнелия Нинова и Иван Христанов също се споменават като потенциални кандидати за стола в президенството.

 

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Тагове:

президентски избори балотаж 25 октомври
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