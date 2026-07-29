Уганда обяви края на последната епидемия от ебола

Министърът на здравеопазването на Уганда обяви страната за свободна от ебола след последната епидемична вълна, при която се заразиха 20 души, а двама от тях починаха, съобщава Ройтерс.

Уганда е преживяла множество епидемични взривове на ебола от 2000 г. насам, когато е регистрирана първата епидемия. Според официални лица през годините страната е натрупала опит, благодарение на който е успяла бързо да овладее скорошните случаи на заразяване и да ограничи разпространението на болестта сред населението.

Петнадесет души от последното огнище, обявено в средата на май, бяха заразени в съседна Демократична република Конго - епицентърът на епидемията, където броят на потвърдените случаи вече е над 3000.

Последният пациент с ебола в Уганда, конгоански гражданин, беше изписан на 22 юни. Това е по-малко от 42-дневния период на изчакване, изискван от Световната здравна организация за обявяване на края на огнището.

Но министърът на здравеопазването Крис Бариомунси заяви, че съобщението следва "успешното завършване на задължителния 42-дневен период на наблюдение, който започна след изписването на последния угандийски гражданин, пациент с локално предаване на вируса, на 16 юни".

От 20-те потвърдени случая по време на епидемията, 18 са били изписани, докато двама са починали от вируса, и двамата от Демократична република Конго.

"През целия този период министерството на здравеопазването е поддържало интензивно наблюдение в цялата страна и не са открити нови случаи на ебола“, каза Бариомунси.

Длъжностни лица казват, че многобройните тропически гори на Уганда, които гъмжат от плодни прилепи, естествени резервоари на вируса, я правят уязвима за чести огнища.

Вирусът се предава чрез контакт със заразени телесни течности и тъкани, а симптомите включват главоболие, повръщане на кръв, мускулни болки и кървене.