Руските власти обвиниха съоснователя на "Телеграм" в подпомагане на тероризма

Руските власти са повдигнали обвинения за подпомагане на тероризма срещу съоснователя на приложението „Телеграм“ Павел Дуров. Бизнесменът е обявен за международно издирване, предаде ТАСС.

„Ръководителят на „Телеграм“ Дуров е обвинен по чл. 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от Наказателния кодекс на Русия и е обявен за международно издирване“, съобщи пресслужбата на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия.

Според публикуваното изявление „в нарушение на руското законодателство администрацията на „Телеграм“ не е изтрила множество канали, чатове и ботове“ в месинджъра. Според ФСС тези канали „се използват активно от украинските разузнавателни служби, терористични и екстремистки организации за подготовка и координиране на актове на саботаж и тероризъм, масови убийства и киберизмами в Русия, довели до многобройни жертви, включително жени и деца, както и материални щети за милиарди.“

Пред руската агенция адвокатът на Дуров – Владимир Жеребенков, предупреди, че е възможно клиентът му да бъде осъден на доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

„Подпомагането на терористична дейност е много сериозно престъпление. За това може да бъде наложена дори доживотна присъда. По време на разследването Дуров може да бъде обвинен по други членове от Наказателния кодекс“, заяви той.

Същевременно юристът допълни, че Дуров може да бъде арестуван задочно. Според него това е „обща процедура, необходима за екстрадиция на лице в Русия“.

„Съдът арестува лицето задочно, след което руските правоохранителни органи започват да искат екстрадицията му у нас, включително чрез Интерпол. Вероятно същото ще се случи и с Дуров“, допълни Жеребенков.

ТАСС припомни, че през февруари в. „Российская газета“, позовавайки се на документи на ФСС, съобщи, че действията на Дуров се разследват като част от наказателно дело за подпомагане на тероризма. В документите се отбелязва, че от 2022 г. насам в Русия са регистрирани 153 000 престъпления, при които е бил използван „Телеграм“, включително терористичната атака в концертна зала „Крокус“ край Москва, убийството на дъщерята на руския философ Александър Дугин - Дария, на военния кореспондент Максим Фомин (известен като Владлен Татарски), както и на няколко високопоставени руски военни. Властите са изпратили повече от 150 000 искания до екипа на Дуров за премахване на незаконно съдържание, но те са били игнорирани.

(БТА)