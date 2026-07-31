Къде и кога през август у нас ще има температури над 40 градуса?

Август започва със сухо време и температури над климатичните норми. Най-високите стойности се очакват между 6 и 9 август, когато в по-голямата част от страната термометрите ще показват между 35 и 40 градуса, а в отделни райони е възможно да бъде надхвърлена границата от 40 градуса. Предстоящата жега, очакваните валежи, пожароопасността и прогнозата за следващите месеци коментира пред БНТ синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Предстоящото затопляне няма да бъде нещо необичайно за края на юли и началото на август, въпреки че температурите ще бъдат по-високи от климатичните норми. "Да, по-високи са от климатичните норми, но това не е необичайно само по себе си. Такива периоди са нормални, особено в края на юли, началото на август. Знаем, че климатично е най-горещото време в нашата страна", обясни Кирилова.

Тя посочи, че юли приключва със средни температури около нормалните за страната стойности. "Изпращаме юли със средни температури около нормите. В някои райони са малко над, в други малко под, но все пак очаквахме по-топъл да бъде месецът. Той излезе с температури около нормалните."

По отношение на валежите месецът също е бил близо до обичайните стойности за страната, макар да има различия между отделните райони. "По отношение на валежите, също средно за страната може да се каже, че бяха около нормите. Отново има райони с по-сух месец юли от нормите. Но средно за страната може да се каже, че и валежите бяха около нормите", допълни тя.

Докато в редица европейски държави през последния период бяха отчетени изключително високи температури, България остана встрани от най-тежките горещини. "Останахме в периферията на този висок баричен гребен, в който се затопляше непрекъснато. В Западна Европа се поддържаше тази висока температура."

Новият месец август ще започне със стабилно време и малка вероятност за валежи през първата седмица. Очакванията са температурите да останат над климатичните норми, особено през първото десетдневие на месеца.

"Най-ниските температури – между 10 и 15 градуса, очакваме те да се реализират по към края на месеца. Най-високите са 38–43 градуса. Това ще стане най-вероятно между 6 и 9 август", каза синоптикът.

Според прогнозата в този период в по-голямата част от страната температурите ще бъдат между 35 и 40 градуса.

"Но все пак не е изключено в отделни райони, в крайните югозападни, на места в Дунавската равнина да надхвърлят 40 градуса", уточни Анастасия Кирилова.

Първото десетдневие на август се очаква да бъде с температури по-високи от обичайните, слънчево време и без съществени валежи. Промяна на времето се очаква около 9 август.

"Повишена вероятност за атмосферен процес с понижение на температурите очакваме към 9 август. 9 и 10 вероятно на места ще превали. Засега вероятността за това не е малка. Да видим с наближаването на процеса как ще се случи, защото може и да се размие и да нямаме на практика много-много валежи", каза Кирилова.

Второто десетдневие на месеца също се очаква да бъде по-топло от нормалното. След средата на периода има вероятност за промяна на циркулацията. Тази промяна обаче не означава край на летния сезон. В планините обаче ситуацията ще бъде по-динамична.

Третото десетдневие се очаква да бъде по-различно – с повече валежни обстановки и понижение на температурите.

"С повече валежни обстановки очакваме да се редуват дни със слънчево време и дни с краткотрайни валежи, гръмотевици. Температурите тогава очакваме и да се понижат и да бъдат вече по-близки до климатичните норми", каза Анастасия Кирилова.

Тя обърна внимание, че в южните и източните райони на страната има вероятност през третото десетдневие валежите да бъдат над нормата.

Заради високите температури и сухото време остава висок рискът от пожари в много райони на страната. По думите на Кирилова ситуацията не трябва да бъде подценявана и е необходимо особено внимание при работа и дейности на открито.

Анастасия Кирилова представи и сезонната прогноза за есента. "Знаете, че в нашия институт се изготвят сезонни прогнози. По отношение на температурите очакваме есента да е с наднормени температури, т.е. сравнително топла есен", каза тя.

Що се отнася до валежите, очакванията засега са за по-влажен сезон.