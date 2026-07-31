Какви са промените в стажа за хора на непълен работен ден?

Промените в начина, по който ще се изчислява трудовият стаж на хората, работещи на непълно работно време, ще влязат в сила от 1 януари 2027 г. Вместо по отработени дни, стажът вече ще се отчита по часове. Идеята е да се постигне по-голяма справедливост, но новите правила поставят редица въпроси за работещите на непълен работен ден. Това заяви Пламен Василев от Българската асоциация за управление на хора пред "България сутрин".

"Ако цяла година работиш на 4 часа трудов договор, няма да е цяла година, както беше досега, а ще получиш шест месеца трудов стаж", посочи Василев.

По думите му аргументът на държавата, че служителите на осемчасов работен ден трябва да имат повече права, е разбираем, но промените са приети без достатъчно обществено обсъждане.

Той посочи още, че новите правила не решават проблема с хората, които работят на повече от един трудов договор. Служителите с един осемчасов и един четиричасов договор не получават допълнително признание за положения труд, въпреки че работят повече.

"Балансът зависи от гледната точка. На едните намаляваме правата, а тези, които работят повече и искат да бъдат по-производителни, също не получават нищо допълнително", коментира експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Василев обърна внимание, че най-засегнати могат да бъдат родителите с малки деца, хората, които се грижат за близък, както и студентите, които съчетават обучение и работа.

"Осигурителният стаж не се променя по никакъв начин. Променя се само трудовият стаж, който вече ще бъде пропорционален на отработените часове", уточни експертът.

Според него новите правила могат да помогнат в борбата със сивата икономика, но само ако бъдат съпроводени със засилен контрол. Най-чести нарушения има в строителството и ресторантьорството, особено при сезонната заетост, посочи той.

"Който работодател е гъвкав, ще има по-голям успех", заяви Василев и предупреди, че част от близо 100 хил. млади хора, които нито учат, нито работят, вероятно разчитат на сезонна заетост или изобщо работят в сивия сектор.

Той отправи и призив младите служители внимателно да четат трудовите си договори и да не се подвеждат по обещания за по-високи доходи "на ръка".

Според Василев пазарът на труда постепенно трябва да се ориентира към оценяване на реалните резултати, а не само на прекараното работно време.

"По-важното не е колко време стоиш на стола, а какви резултати постигаш", заключи той.