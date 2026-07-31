ПП внесе в КС две жалби срещу бюджета

Внасяме две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това каза Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ пред медиите преди заедно с председателя на партията Асен Василев и други народни представители да влязат в сградата на съда.

Той отбеляза, че са събрани над 50 подписа от народни представители, като подкрепа е била получена само от ГЕРБ - СДС. Не са получили подкрепа от ДБ и "Възраждане".

И ГЕРБ пуснаха жалба

Внесохме в деловодството на Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет, каза Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС на брифинг пред медиите.

Той отбеляза, че основните критики са, че законът е в противоречие с устройствения закон за управление на публичните финанси.

Горанов каза, че жалбата е подписана от 50 народни представители, като подкрепа е била получена от "Продължаваме Промяната" (ПП).

Надявам се бързо да получим мнение от съда, допълни народният представител. По думите му не може съществуващите фискални правила, описани в Закона за публичните финанси, с лека ръка да бъдат нарушавани. Според него законът за бюджета нарушава и Договора за функциониране на ЕС.

Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото със 131 депутата можеш да направиш какъвто реши бюджет, каза още Горанов.

Той обясни, че ако законът за държавния бюджет бъде отменен от Конституционния съд, ще действа старият удължителен закон.

Във връзка с жалбата, която се подготвя от ПП до Конституционния съд за бюджета, той допусна, че ГЕРБ-СДС ще я подкрепят, след като се запознаят с мотивите.

аконът за държавния бюджет за 2026 г. беше приет окончателно от депутатите на 24 юли. Впоследствие той бе обнародван от президента Илияна Йотова.