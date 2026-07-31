"Прокълнатият август" плаши Кремъл: Ще се превърне ли в най-мрачния месец за Путин?

Известен като "Черен" или "Прокълнат август", осмият месец от годината традиционно е носил сътресения в Русия - от опита за преврат на съветските хардлайнери през 1991 г. до потъването на атомната подводница "Курск" през 2000 г., през първата година от мандата на президента Путин, пише The Times.

Следващите августи донесоха още страдания, включително смъртоносни наводнения и горски пожари, терористични атаки, самолетни катастрофи и експлозия във водноелектрическата централа "Саяно-Шушенская" през 2009 г., при която загинаха 75 души. По-скоро, през август 2024 г., украинските войски преминаха границата и нахлуха в западната област Курск, с което войната на Кремъл достигна територията на Русия.

Путин има основателни причини да се страхува от идващия август. Представян в продължение на години от кремълската пропаганда като единствения политик, способен да гарантира националната сигурност, решението на Путин да нападне Украйна през 2022 г. доведе до почти ежедневни удари по сърцевината на Русия. Нефтени съоръжения изгоряха до основи, а огромни складове, принадлежащи на Wildberries – най-големият онлайн търговец в страната, също бяха взети на прицел в опит да се парализира банковата система.

Докато Русия гори, режимът на Путин е подложен на най-сериозната комбинация от военен, икономически и политически натиск, откакто той дойде на власт преди повече от четвърт век.

Катастрофалните войни в чужбина изиграха основна роля в срива на царския и съветския режим и сравненията със ситуацията в днешна Русия са неизбежни. Широко разпространените съмнения относно психическото състояние на Путин допълнително засилват тревогите на руснаците.

"Той винаги е бил с относително здрав разум, не е бил откъснат от реалността. Сега обаче не знам", заяви за The Times източник в Москва, близък до Кремъл.

Зеленски заяви миналата седмица, че членове на близкото обкръжение на Путин са казали на Киев и на западните му съюзници, че руският лидер носи изцяло отговорността за войната. Той не даде други подробности.

Татяна Становая, руска политическа анализаторка в изгнание, която е експерт по въпросите на Кремъл, заяви, че руският елит губи вяра в способността на режима да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена страната.

Въпреки че Становая заяви, че има малко или никаква надежда, че икономическите и социалните вълнения ще принудят Путин да отмени инвазията в Украйна, тя посочи, че режимът му е изложен на риск от разпадане около него.

И все пак, ако Русия страда, същото важи и за Украйна, и няма основания да се подозира, че армията на Путин е на прага на пълно поражение.

Руските войски все още контролират около една пета от Украйна, докато ракетите на Москва бомбардират градовете ѝ всеки ден. Малко преди да бъде уволнен от Зеленски като главнокомандващ на Украйна, генерал Александър Сирски предупреди, че повратната точка във войната все още е "много далеч".

Всъщност никой не знае какво, ако изобщо нещо, ще се окаже последната капка за режима на Путин. Сривът на режима, ако се случи, може да бъде предизвикан от събитие от типа „черен лебед“, като например бунтът през 2023 г., организиран от Евгений Пригожин, шефът на наемническата група „Вагнер“.

През 2014 г. Глеб Павловски, покойният пиар-съветник на Кремъл, който помогна на Путин да се задържи на власт, преди да се обърне срещу него, когато осъзна, че той иска да управлява доживотно, заяви, че е „невъзможно“ да се предскаже колко дълго режимът ще успее да се задържи на власт, но че краят му ще настъпи с главозамайваща бързина.

"Когато падне, ще падне за един ден", каза той пред уебсайта на The New Republic.

Макар украинските атаки да разтърсват нервите в цялата страна и да натоварват икономиката, е малко вероятно те да играят голяма роля в промяната на общественото мнение, заяви Николай Рибаков, лидерът на "Яблоко" – единствената антивоенна партия в Русия, която не е обявена за незаконна от Кремъл.

Все пак недоволството от Путин явно нараства. Дори официалните му рейтинги на одобрение се сринаха с 5 процентни пункта – до 66 процента – само за една седмица този месец, което е най-ниското ниво от началото на войната, според FOM, проучвателска агенция, свързана с правителството.

Абас Галиамов, политически анализатор, който някога е бил автор на речи за руското правителство, заяви, че проучването е част от плана на Кремъл да прикрие още по-рязък спад в подкрепата за руския лидер.

На фона на непрестанните украински удари някои привърженици на твърдата линия изглежда намират убежище в поклонението пред Йосиф Сталин – съветският диктатор, чиято репутация се издигна значително по времето на Путин. От началото на войната в Русия и окупираната Украйна са открити поне 24 нови паметника или бюста на Сталин, като повече от половината от тях са издигнати през миналата година, според данни на Комунистическата партия.

Нов паметник на Сталин, който се появи в град Череповец миналата седмица, беше четвъртият, издигнат в Вологодска област през последните две години. Георгий Филимонов, областният губернатор и член на управляващата партия "Единна Русия", заяви, че чистките на Сталин са били "необходим инструмент за укрепване на властта" – ясен намек към собствената кампания на Путин за политически терор.

Ако този август се окаже най-мрачният досега за Путин, падането му от властта едва ли ще отбележи началото на нова ера на демокрация и човешки права в Русия. Тъй като лидерите на либералната опозиция са мъртви или в изгнание, почти сигурно негов наследник ще бъде член на съществуващата елита в сферата на сигурността или политиката.