Окуражени от устойчивите успехи на Украйна във войната с дронове, западните медии гъмжат от идеята, че Киев може би ще успее да победи Русия след повече от четири години ожесточени сражения, пише Responsible Statecraft.

През май списание Time похвали украинската индустрия за дронове, като заяви, че тя дава на Киев "козовете да спечели без помощта на САЩ". Миналият месец CNN похвали украинските удари с дронове в близост до Москва като "вероятен повратен момент" във войната. По-рано този месец Defense One дори представи конфликта като решен въпрос с заглавието: "Как Украйна спечели първата голяма война с роботи".

Но това не е първият път, когато медиите преувеличават военните възможности на Украйна, въпреки многократните неуспехи на бойното поле. Както експерти предупреждават RS, подобно отразяване засилва идеята, че повече военна помощ все още може да помогне на Украйна да си върне цялата територия, като по този начин се омаловажава необходимостта от решение чрез преговори.

Майкъл Деш, професор по международни отношения в Университета Нотр Дам, споделя пред RS, че само дроновете не могат да донесат военна победа на Украйна.

В подкрепа на тезата на Деш руските сили продължават, макар и бавно, да настъпват на запад към Източна Украйна. И Русия, и Украйна твърдят, че са превзели села на фронтовите линии.

В по-широк план, както Бари Позен, професор по политически науки в MIT, казва пред RS, "пресата изтъква всичко, което изглежда като положителна новина за Украйна от бойното поле. И има тенденция да минимизира украинските неуспехи."

Позен посочи офанзивата на Украйна в Курск през 2024 г. като епизод, при който медиите са преувеличили перспективите на Киев.

По подобен начин медиите преувеличиха неуспешната контраофанзива на Украйна през 2023 г., при която Киев се опита да си върне контролираните от Русия територии в южната и източната част на Украйна.

Въпреки многократните военни неуспехи много проукраински коментатори "остават напълно незасегнати", заяви Марк Епископос, научен сътрудник в програмата "Евразия" на Института "Куинси".

Западната преса също е омаловажавала факта, че много украинци вече не искат да се бият. Но оптимистичното отразяване на перспективите на Украйна по време на войната помага на западните политици да обосноват необходимостта от повече военна помощ, което удължава конфликта. Но наблюдатели твърдят, че това залагане, вместо да се търси дипломатически път, има реални последствия за украинците на място.