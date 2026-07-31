ПСС: Ясно и слънчево е времето в планините

Ясно и слънчево е времето в планините и условията за туризъм са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са около 18 градуса в планинските курорти, като се очаква по-голямо затопляне през деня.

Времето ще се задържи топло, без валежи, посочиха още от ПСС. В района на връх Ботев вятърът е умерен, а на другите места – тихо. Във високите части на планините може да е много горещо, за което туристите трябва да внимават, казаха от ПСС.

От спасителната служба напомниха да се носят светли дрехи, шапка, слънчеви очила, слънцезащитен крем и достатъчно течности. Препоръчително е туристите да използват обозначените маршрути.

Около и следобед днес ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски – по крайбрежието на морето, в София – около 32°, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология.