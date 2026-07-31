Проф. Ненов: Откритите останки от този мамут са уникат, единствени в света

Древни останки от мамут бяха открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово.

"Преди дни се обадиха хора от Ряхово, първо със сигнал от 112 до "Гранична полиция". Моите хора установиха останки от мамут, които вчера прибрахме в музея. В руслото на реката сме, използвахме рибарска лодка за пренасянето. Колегите откриха и други вкаменелости, които са прибрани в музея", каза директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов за Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, в хилядолетията назад мястото е било блато.

"Това е съвсем близо до брега и виждаме как останките вероятно са от един и същи животински вид. Това е косматият мамут, който знаем от "Ледена епоха". Те са съжителствали с хората. Можем да допуснем, че мамутът е бил убит от хора в това блато, за да се нахранят", каза още проф. Ненов в ефира на "България сутрин".

Събеседникът съобщи, че предстои създаването на среда, в която вкаменелостите да изсъхнат, след което да бъдат напоявани с полимери, за да не се разпадат.

След месеци, през есента, костите ще бъдат показани и пред публика.

"Долна челюст от този вид нямаме в музея. Тя е уникат и единствена в света. Тя е по-рядка от тракийско съкровище. Показваме част от паметта на света".

Музейният директор изтъкна, че всеки елемент от миналото е важен заради настоящето.

"Всички тези части от мамута се превърнаха в световна новина. Експонатът безспорно е важен, но фокусът тук е реката. Случващото се с Дунав не е обикновено. Имаме световен спад на течението. Показвайки тези кости, ние говорим за екологичната среда в миналото и днес", обясни проф. Ненов.

По думите му точно това място може би е депо за останки.

"Отново ще минем на оглед. Ние работим във водата. Когато водата се дръпне още, може би ще стане още по-лесно за изследване. Възможно е още части от този мамут да излязат", завърши професорът.