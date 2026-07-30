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Какви са теориите на учените за открития мамут у нас?

Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово

30.07.2026 | 11:32 ч. Обновена: 30.07.2026 | 11:33 ч. 7
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Учени от историческия музей в Русе трябва да изкопаят останките от мамута, които бяха открити след като нивото на водите на Дунав намаляха заради жегите, пише БНТ.

Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката.

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След първоначалния оглед бяха открити останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музея.

Работната теория на учените е, че откритото е долна челюст от сравнително младо животно, най-вероятно полово незряло, малко след тийнейджърството, обясни Красимир Киров, експерт от екомузея към Регионалния исторически музей в Русе.

Има и вероятност останките да са довлечени по течението на реката, от местния музей са откривали много пъти по подобен начин отделни фрагменти и зъби от мамути.

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Тагове:

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