Цигарите поскъпват заради новите акцизи

Цигарите постепенно ще поскъпнат, след като от 1 август влязоха в сила новите акцизи за тютюневите изделия. Наличните цигари по магазините се продават на старите цени до изчерпване на количествата, тъй като за тях вече е платен бандерол, който е залепен върху кутиите. Но произвежданите и внасяни нови количества цигари трябва да са с бандерол с по-висок акциз.

Цигарите ще поскъпнат с около 16 цента на кутия, но конкретните цени зависят от конкретния техен производител или вносител. До края на юли акцизът на цигарите трябваше да бъде не по-малък от 113,51 евро за 1000 къса цигари. От 1 август минималният акциз е 120 евро за 1000 къса, което прави увеличение от 13 цента на кутия. Но тъй като върху акциза се плаща и ДДС, увеличението на налозите във всяка кутия цигари е с около 16 цента, пише "Труд".

През първите шест месеца на годината приходите от акцизи на тютюневите изделия намаляват със 71,2 млн. евро спрямо същия период на 2025 г. Причина за това е, че 1 май 2025 г. беше увеличен акцизът на цигарите, което доведе до изместване на приходите през месеците преди и след влизане в сила на промяната - поръчват повече акцизни бандероли преди влизане в сила на промяната, за да има на пазара по-големи количества при стария акциз.