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Испанските власти продължават да откриват тела в морето край Сеут

Броят на загиналите достигна 72 души

02.08.2026 | 22:10 ч. 4
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Испанските власти откриха още тела в морето край испанския полуексклав Сеута в Северна Африка след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти, с което броят на загиналите достигна 72 души, съобщи днес представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута Мигел Анхел Перес Триано, цитиран от ДПА.

По рано се съобщаваше за 67 потвърдени жертви. Спасителните екипи продължават да търсят в морето още евентуални жертви.

Повечето от загиналите са се удавили при опит да доплуват от Мароко до Сеута, съобщи в петък испанската обществена телевизия “ЕрТиВиЕ”, като се позова на властите.

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Снимки и телевизионни кадри показаха множество спасителни пояси и автомобилни гуми, които мигрантите са използвали в опитите си да достигнат Сеута по вода от мароканския крайбрежен град Фнидек. Други са преодолели пограничната ограда.

По официални оценки през тази седмица между 50 000 и 60 000 души са навлезли незаконно в Сеута, главно в сряда и четвъртък. Испанското правителство съобщи, че почти всички те  впоследствие са се върнали в Мароко.

Обществената телевизия съобщи, че през уикенда в Сеута все още има няколкостотин мигранти. (БТА)

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