Българо-френската актриса Наталия Дончева почина на 56 години

Българо-френската актриса Наталия Дончева е починала на 56 години. Новината беше съобщена от нейния агент Лоран Саври.

"Изключително талантлива артистка и жена с голяма чувствителност, Наталия Дончева плени публиката с прецизността на своите изпълнения, елегантността и отдадеността си на занаята си", се казва в изявлението му.

Причината за смъртта ѝ не е оповестена.

Наталия е дъщеря на известния български актьор Пламен Дончев.

На 19-годишна възраст се премества да живее във Франция - родината на майка ѝ Режин Маргьорит. Участва в 20 театрални и над 50 филмови роли.

У нас Дончева се е снимала във филмите "Време за път", "Адио Рио" и "Стъклената река".

Доведеният син на Дончева Юго Селиняк, който е филмов продуцент, ѝ отдаде почит в Инстаграм. „Благодаря ти, че... помогна на баща ни да стане по-добър човек, но най-вече благодаря ти, че се грижи за него в продължение на 25 години, че му се възхищава, подкрепя, прощава и най-вече, че го обича страстно", пише Юго Селиняк, който е син на режисьора Арно Селиняк. Продуцентът добавя, че „след десетгодишна борба най-накрая отиде да си починеш“.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи Лоран Саври, агентът на Наталия Дончева, отдава почит на „изключително талантлива актриса и жена с голяма чувствителност“, която „успя да спечели уважението на своите партньори, режисьори, снимачни екипи и всички, които имаха привилегията да работят с нея“, отбелязва BFMTV.

Поклон пред паметта й!