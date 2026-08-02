Гръцки координатор и датски пилот са загинали при сблъсъка на хеликоптерите в Атика

Големият пожар в Атика се развива драматично вече трети ден, като най-важните фронтове остават в по-широкия район на Вилия, Мегара и Порто Герменос.

Пожарникарите продължават да се борят с възобновяване на пламъците и силните ветрове, докато пламъците се приближават до жилищни райони, като например Агиос Нектариос, където са създадени противопожарни прегради за защита на домовете.

В същото време операцията беше помрачена от трагедията в Псата, където двама членове на екипажа на пожарния хеликоптер загубиха живота си, след като две машини Bell се сблъскаха по време на гасене на пожар от въздуха.

Пожарната служба потвърди смъртта на гръцкия координатор и датския пилот, докато другите двама членове на другия екипаж са били спасени.

След инцидента всички хеликоптери от същия тип бяха приземени, докато не приключи разследването на причините, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Премиерът Кириакос Мицотакис изрази дълбоката си скръб за смъртта на двамата членове на екипажа на пожарния хеликоптер, който се разби по време на операцията по гасене на пожара в Порто Гермено.

"Загубата на гръцкия координатор и датския оператор, докато са работили по големия пожар в Порто Герменос, ни изпълва с мъка."

Същевременно той подчерта, че двамата мъже са загубили живота си, сражавайки се на фронтовата линия при особено неблагоприятни метеорологични условия, което значително е затруднило въздушните операции.

Главнияj пожарен инспектор Василиос Ватракоянис за пожара.

Позовавайки се на големия пожар в Атика, той подчерта, че вече трети ден действат силни сухопътни и въздушни сили, с помощта на доброволци, цистерни с вода, строителна техника и екипа "ДЕФКАЛИЯ" на въоръжените сили.

Силните ветрове значително затрудниха работата на въздушните средства. Призори бяха разположени 10 самолета и 11 хеликоптера, а впоследствие периодично действаха до 8 самолета и 20 хеликоптера, от които три имаха роля за координация във въздуха.

В Кефалония фронтът остава активен в района на Алейматас, докато при пожарите в Скалома Фокида и Айгиалея вече няма активни фронтове.

Началникът на пожарната Василиос Ватракоянис подчерта, че рискът от пожар остава много висок и всички сили на Гражданска защита са в готовност.

"Преживяваме може би най-трудните дни на лятото", каза той, апелирайки към гражданите стриктно да спазват указанията на компетентните органи.