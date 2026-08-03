Проф. Чуков за мигрантите: Това е политически сигнал от Мароко

Арабистът проф. Владимир Чуков коментира миграционния натиск след щурма на испанския анклав Сеута. Според експерта случилото се преди всичко е политически сигнал от Мароко към Испания

“Това, което видяхме в Испания, не е класическа миграционна криза. Както започна, така и приключи. Това е чиста политика”, изказа мнението си арабистът пред БНТ.

По думите му случилото се е пряко свързано с отношенията между Испания, Мароко и Алжир. Според проф. Чуков испанският премиер Педро Санчес е нарушил деликатния баланс в региона, като е задълбочил отношенията си с Алжир, което е предизвикало реакция от страна на Рабат.

“Без съдействието на мароканската полиция тези хора нямаше как да преминат. Когато в един подобен триъгълник нарушите баланса, другата страна реагира”, каза международният експерт.

По отношение на темата с мигрантите, Европа, по думите на проф. Чуков, остава разделена в оценките си и липсата на единна позиция.

“Всички сме заедно, но всеки дърпа чергата към себе си. Трябва да се намери общ знаменател, защото Шенген е безпрецедентно постижение”, обясни проф. Чуков.

Близкия изток

Арабистът коментира напрежението в Близкия изток и постигнатото споразумение с Хамас и го определи като “положителна стъпка”, която е сериозно предизвикателство. “Това, което се случи, е нещо много добро. Въпросът е споразумението да бъде спазено”, каза Чуков.

По отношение на Иран експертът беше скептичен за възможността за бърз пробив в преговорите със Съединените щати.

Не виждам как ще се договорят. Дано да не съм прав, но към момента ситуацията в самия Иран е толкова неясна, че не е ясно с кого всъщност се преговаря”, добави арабистът.