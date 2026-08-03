Проф. Даниел Вълчев: Няма да участвам на президентските избори

Проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет съобщи, че на предстоящите президентски избори през есента няма да участва.

"Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, в какви ли не чудесии. Ползвам повода, че сте ме поканили, за да кажа, че аз действително мислех, някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя, но доколкото твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя. И съвсем ясно да кажа - в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Нито като вицепрезидент, нито като председател на ЦИК, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха, няма да ги разочаровам", каза пред БНТ проф. Вълчев.

По повод кандидатурата на Илияна Йотова, бившият министър на образованието каза, че “няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира. Тя е действащ вицепрезидент, с възможност за следващ мандат, тя видимо прави кампания. Естественият кандидат на г-н Радев е г-жа Йотова”.

Гюров също дава заявка

Относно спекулациите, че Андрей Гюров също се готви за избори, проф. Вълчев определи като “несериозни” твърденията, че би бил кандидат на различни политически сили.

“За мен казваха, че съм кандидат и на Радев, и на Борисов, и на ДПС и т.н. То излезе някак си като в оня виц – в едно село имало само един българин, всички останали били цигани и му викали Бай Иван Циганина. Сега всички излязоха граждански кандидати. Изведнъж хора като мен излязоха партийни кандидати. Това е изключително смешно, а честно казано малко и тъжно”, каза Вълчев.

ИК и машинно гласуване

Поредните промени в Изборния кодекс целят да повишат доверието в изборния процес, но според декана на Юридическия факултет на Софийския университет основните проблеми остават далеч по-дълбоки.

По думите му изборното законодателство не може само да реши основните проблеми на изборния процес, сред които купеният и контролираният вот, както и избирателните списъци.

Според проф. Вълчев машинното гласуване до голяма степен ограничава риска от неправилно отчитане на вота. “Машините до голяма степен решават този въпрос. Проблемът беше, че темата беше много лошо комуникирана и това разколеба част от избирателите”.

Професорът добави, че честите промени в Изборния кодекс не са изключение.

“От 2014 година досега Изборният кодекс е изменян близо 30 пъти. Единствената година, в която не беше променян, е 2025 година”.

Според него обаче най-сериозният проблем е доверието в институциите и представителната демокрация.

“По-големият въпрос е доверието в изборния процес и въобще доверието в представителната демокрация. Това не е само български проблем – парламентите в цяла Европа губят доверие. Тук има по-дълбок проблем според мен”, на мнение е проф. Вълчев.