Москов: Десницата отново ще загуби, ако не издигне общ кандидат за президент

Един от актуалните въпроси около президентските избори е ще се намери ли кандидат, който да успее да обедини десните партии.

Според Петър Москов, съпредседател на “Синя България” разумните хора живеят с разбирането, че трябва да се намери начин формациите да се обединят.

“В случая явно не говорим за пълнолетни разумни хора. От година и половина изконната позиция на "Синя България" е, че политическата ни традиция претърпя тежки загуби на два поредни президентски избора заради разединението и издигането на тяснопартийни кандидатури”, каза още бившият министър на здравеопазването в предаването “Денят ON AIR”.

Москов припомни, че на последните избори за президент "Синя България" издигна Горан Благоев, "Демократична България" - Лозан Панов, а ГЕРБ - Анастас Герджиков.

"Резултатът е две поредни победи на Румен Радев за президент и на финала - 131 мнозинство за него. И ако това не е сигнал за някой, който има разум в главата, че трябва различен подход. Трябва кандидат, който не е свързан с една партия, която иска да консолидира всички под себе си и да каже: "Ние ще ви водим". Нужен е разумен човек, който привържениците на всички партии, които искат да бъдат опозиция на управлението на Радев, могат да припознаят и могат да направят обща вълна", допълни Москов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Единна кандидатура

"Обвинявам всеки един политически лидер, който е напът да разказва, че неговият партиен кандидат трябва да бъде подкрепен от всички, иначе всичките са лоши. Очевидно е, че кандидатурата на Гюров е готвена за кандидатура на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Това е злонамерено съзнателно покушение срещу възможността българската левица да бъде притисната от силен кандидат. Причината е една единствена - там няма лидерство. Лидерите на демократичната общност са заложници на 50-100 хиляди изключително агресивни и талибански настроени революционери", категоричен е бившият министър.

Според Москов битката между лидерите не е за постигане на цели, а "как взаимно се унищожават, като говорят от името на тези талибани".

"Заради това се въртим в един затворен кръг, който някакви хора бутат до пенсия, борейки се с мафията. В българския обществен живот има достатъчно стойностни и интелигентни, и с популярност хора, които биха могли да бъдат това. На този етап не мисля, че такива хора биха се включили, за да бъдат оплюти от едните или другите. Цялата тази риторика на либералната талибанска общност унищожава възможността България да бъде крачка напред", подчерта съпредседателят на "Синя България".

Американските самолети в “Безмер”

Москов заяви, че България не е застрашена от разполагането на американски самолети в "Безмер".

"Само че преди три месеца Радев им каза, че ще се случи и те са легитимна цел, днес ПП казват същото. Това са хора, които гледат към народните представители и си казват: щом те го говорят, значи има нещо", заключи той.

Гледайте видеото с целия разговор.