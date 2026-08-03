Трети ден издирват мъжа, паднал от джет в язовир "Доспат"

Вече трети пореден ден продължава мащабната спасителна операция във водите на язовир "Доспат", където се издирва мъж, паднал от джет и потънал във водата.

В акцията са впрегнати всички налични ресурси на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", специализирани водолазни екипи от Смолян и Пловдив, полицейски служители и местни доброволци с лодки.

Търсенето се извършва при изключително тежки условия. Чашата на родопския язовир е известна със своите стръмни прагове, голяма дълбочина (на места надхвърляща 40–50 метра) и много ниска температура на водата в дънните слоеве, което ограничава времето за безопасен престой на водолазите под вода.

За да се оптимизира процесът, в издирването е включена и специализирана подводна техника.

Трагичният случай се разигра през почивните дни, когато мъжът е управлявал джет във водите на язовира в близост до един от популярните ръкави за отдих.

Според първоначалната информация при извършване на рязък маньовър или загуба на управление с висока скорост, водачът е паднал във водата. По думите на очевидци, мъжът не е успял да изплува на повърхността и е потънал за броени секунди.

Сигналът на спешния телефон 112 е подаден незабавно от хора на брега. Първи на помощ с частни лодки са се притекли къмпингъри и рибари в района, но поради голямата дълбочина и липсата на точна видимост, опитите им да открият пострадалия са останали без успех.

Във връзка с инцидента от МВР и „Пожарна безопасност“ за пореден път призовават за спазване на правилата при ползване на плавателни средства и джетове във вътрешните водоеми - носенето на спасителна жилетка е задължително, независимо от плувните умения на водача; използване на осигурителен шнур, който изключва двигателя на джета при падане, и спазване на дистанция от бреговата ивица, плаващите съоръжения и зоните за къпане.