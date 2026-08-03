Напрежение в Сеута: Мароканци се сбиха с полицията, крещят “Аллах Акбар” СНИМКИ/ВИДЕО

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Напрежението в Сеута продължава да расте, след като полицията влезе в сблъсъци с групи мигранти, нахлули в испанския анклав в четвъртък.

Видеозаписи от неделя показват група мигранти, носещи ранен мъж, увит в одеяло, по думите им той е бил нападнат от полицията, докато скандират "Аллах Акбар“.

🇪🇸🇲🇦 On Sunday evening, police in Ceuta used batons to push back a crowd of migrants chanting “Allahu Akbar” during unrest in the city. Follow: @europa pic.twitter.com/HCHHHAB7A0 — Europa.com (@europa) August 2, 2026

Последваха сблъсъци, а на кадрите се виждат служители на испанската Национална полиция, въоръжени с палки, които се насочват към мигрантите по време на демонстрацията.

В четвъртък около 60 хиляди души преплуваха разстоянието от Мароко до испанския град, разположен на северното крайбрежие на Африка. Испанската територия, която има сухопътна граница със северноафриканската държава, беше буквално залята от хиляди мигранти, пристигнали само за 24 часа.

Пристигналите в Сеута твърдят, че мароканските полицаи са ги насърчавали, докато са се придвижвали към анклава.

37-годишният Мохамед Ахмидхо, който научил за масовото навлизане на мигранти в Испания чрез социалните мрежи, разказа, че е чул служители да казват "Елате в Испания“, докато се е приближавал към границата.

Някои анализатори предполагат, че Мароко може да е позволила на мигрантите да пресекат границата, за да окаже дипломатически натиск върху Испания, която наскоро подобри отношенията си със съседен Алжир, който е "заклет враг" на Рабат.

Някои от мароканците също признават, че са се насочили към аклава, след като са видели видеа в социалните мрежи за възможността да пречупят "вратичка" в испанските имиграционни правила.

Натискът идва на фона на скорошно решение на Върховния съд на Испания, според което мигранти, спрени в морето при опит да достигнат до испанските анклави Мелила или Сеута, не могат да бъдат връщани незабавно в Мароко.

В петък хаосът от Сеута се пренесе и в другия испански анклав в Северна Африка - Мелила.

Африканските анклави преживяват дни на хаос, белязани от палежи на автомобили и нахлуване на мигранти в сгради.

Кадри запечатаха как огромни групи хора тичат по плажовете, плуват до брега и се разпръскват по улиците на граничещия с Мароко град Сеута, като някои от тях скандират "Да живее Испания“.

От ЕС обявиха, че във вторник ще се проведе видеоконферентен разговор, след като 22 държави членки изпратиха съвместно отворено писмо с искане за спешна среща, на която да се договори бърз и координиран отговор и да се предотврати по-нататъшно неконтролирано пресичане на границата.

Най-малко 88 мигранти са загинали по време на щурма на Сеута, съобщава и Euronews, цитирайки испански представители в понеделник, макар че по-късно марокански официални лица представиха по-ниска оценка.

По-късно вчера Министерството на вътрешните работи на Мароко оповести собствени данни, според които 11 души са загинали при опит да достигнат Сеута. Оттам уточниха, че 10 души са се удавили, а един е паднал от скалист терен.

Военноморски патрули

Извън жилищен проект близо до пристанище Сеута испански войници задържаха група от девет уморени на вид мигранти, които седяха на тротоара, охранявани от войници с бронирана кола, съобщи репортер на AFP.

Малки надуваеми лодки от спасителен отряд претърсваха водите около граничната бариера, която се простира в Средиземно море, където нова 500-метрова плаваща заграждение подсилваше сигурността.

Гражданската гвардия също така сваляше мигранти от автобус, за да ги ескортира обратно до граничния пункт, откъдето да се върнат в Мароко.

Граничният пункт беше спокоен и групи работници събираха боклуци, дрехи и други отпадъци, оставени по време на масовото преминаване.