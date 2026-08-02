Рецептата Dnes: Шоколадов мус

Днес споделяме една невероятна рецепта за шоколадов мус с йогурт.
Съставки:
- 250 г гъсто кисело мляко или йогурт
- 80 г черен шоколад
- 15 г неподсладено какао на прах
- 1 супена лъжица мед - по желание
Приготвяне:
- Разтопете черния шоколад на водна баня или в микровълнова фурна, след което го оставете леко да се охлади.
- Сложете кисело мляко в купа.
- По желание добавете една или повече супени лъжици мед или друг подсладител по избор.
- Добавете неподсладеното какао на прах към киселото мляко и разбъркайте добре с шпатула, докато получите гладка и хомогенна смес.
- Добавете разтопения и леко охладен черен шоколад и разбъркайте отново, докато се смеси напълно с останалите съставки.
- Прехвърлете муса в подходяща купичка или чаша.
- Покрийте го със свежо фолио.
- Поставете го в хладилник за около 1 час, за да стегне.
- Преди да сервирате украсете по ваше желание.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.