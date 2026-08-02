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Рецептата Dnes: Шоколадов мус

Много вкусен

02.08.2026 | 09:50 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

 Днес споделяме една невероятна рецепта за шоколадов мус с йогурт.

Съставки:

  • 250 г гъсто кисело мляко или йогурт
  • 80 г черен шоколад
  • 15 г неподсладено какао на прах
  • 1 супена лъжица мед - по желание

Приготвяне:

  • Разтопете черния шоколад на водна баня или в микровълнова фурна, след което го оставете леко да се охлади.
  • Сложете кисело мляко в купа. 
  • По желание добавете една или повече супени лъжици мед или друг подсладител по избор.
  • Добавете неподсладеното какао на прах към киселото мляко и разбъркайте добре с шпатула, докато получите гладка и хомогенна смес.
  • Добавете разтопения и леко охладен черен шоколад и разбъркайте отново, докато се смеси напълно с останалите съставки.
  • Прехвърлете муса в подходяща купичка или чаша. 
  • Покрийте го със свежо фолио. 
  • Поставете го в хладилник за около 1 час, за да стегне.
  • Преди да сервирате украсете по ваше желание. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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