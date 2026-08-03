Рецептата Dnes: Родопското изкушение "Смилянски фасул в тиква"

Българската кулинарна традиция е много по- богата от познатите ни шопска салата, мусака и баница. В различните региони на страната се пазят уникални рецепти, предавани от поколение на поколение, които разкриват истинската гениалност на селската кухня - прости, сезонни съставки, превърнати в изключително вкусни ястия.
Смилянски фасул в тиква
Когато говорим за родопска кухня, обикновено се сещаме за пататник или клин, но комбинацията от прочутия смилянски боб и печена тиква е истински кулинарен шедьовър от региона.
Необходими продукти:
- 500 г едър смилянски боб
- 1 средно голяма тиква (сорт "Цигулка" или "Кестен")
- 2 глави кромид лук
- 1 морков
- 1 сушена червена чушка
- 1 с.л. червен пипер
- 1 с.л. джоджен (сух)
- 50 мл олио или масло
- Сол на вкус
Начин на приготвяне:
Сварете боба предварително заедно с нарязаните лук, морков и сушена чушка, докато омекне, но без да се разпада. Отделно отрежете капака на тиквата и почистете семената ѝ. Използвайте тънкокора тиква, за да се опече по-лесно.
В тиган задушете подправките в малко мазнина и ги смесете със сварения боб.
Прехвърлете бобената смес вътре в кухата тиква, затворете с отрязания капак и я поставете в тава с малко вода.
Печете на 180°C около 2 часа, докато месото на тиквата омекне напълно. При сервиране се гребе едновременно от боба и от изпечената вътрешност на тиквата.
Сервирайте ястието топло, поръсено с пресен магданоз или джоджен. Върви страхотно с препечен хляб или чеснови филийки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.