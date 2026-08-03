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Рецептата Dnes: Родопското изкушение "Смилянски фасул в тиква"

Вижте как да приготвите ястието

03.08.2026 | 17:45 ч. 4
Рецептата Dnes: Родопското изкушение "Смилянски фасул в тиква"

Българската кулинарна традиция е много по- богата от познатите ни шопска салата, мусака и баница. В различните региони на страната се пазят уникални рецепти, предавани от поколение на поколение, които разкриват истинската гениалност на селската кухня - прости, сезонни съставки, превърнати в изключително вкусни ястия.

Смилянски фасул в тиква

Когато говорим за родопска кухня, обикновено се сещаме за пататник или клин, но комбинацията от прочутия смилянски боб и печена тиква е истински кулинарен шедьовър от региона.

Необходими продукти:

  •     500 г едър смилянски боб
  •     1 средно голяма тиква (сорт "Цигулка" или "Кестен")
  •     2 глави кромид лук
  •     1 морков
  •     1 сушена червена чушка
  •     1 с.л. червен пипер
  •     1 с.л. джоджен (сух)
  •     50 мл олио или масло
  •     Сол на вкус

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Начин на приготвяне:

Сварете боба предварително заедно с нарязаните лук, морков и сушена чушка, докато омекне, но без да се разпада. Отделно отрежете капака на тиквата и почистете семената ѝ. Използвайте тънкокора тиква, за да се опече по-лесно. 

В тиган задушете подправките в малко мазнина и ги смесете със сварения боб.

Прехвърлете бобената смес вътре в кухата тиква, затворете с отрязания капак и я поставете в тава с малко вода.

Печете на 180°C около 2 часа, докато месото на тиквата омекне напълно. При сервиране се гребе едновременно от боба и от изпечената вътрешност на тиквата.

Сервирайте ястието топло, поръсено с пресен магданоз или джоджен. Върви страхотно с препечен хляб или чеснови филийки.

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