Румъния обяви национална тревога заради сушата и риска за АЕЦ “Черна вода“

Временният премиер на Румъния Илие Боложан обяви, че правителството въвежда национално състояние на тревога през август заради намалялото производство на електроенергия, причинено от продължителната суша и рекордно ниските нива на водите в реките, особено на Дунав.

Румънският премиер добави, че властите ще предприемат извънредни мерки за осигуряване на достатъчен воден дебит за нормалната работа на АЕЦ “Черна вода“, включително чрез отклоняване на част от течението на Дунав.

Държавният секретар в Министерството на енергетиката Себастиан Бушой предупреди, че без планираните действия вторият реактор на атомната централа ще може да функционира още едва пет дни. По думите му критичният период за енергийната система се очаква да продължи до 15 август.

Ограничено потребление

Министерството на енергетиката призова големите индустриални потребители доброволно да ограничат потреблението си на електроенергия в часовете на най-голямо натоварване и, когато е възможно, да изместят производствените си процеси към по-слабо натоварените периоди.

При сериозен недостиг на електроенергия съществуват процедури, които позволяват временно прекъсване на електрозахранването за големи промишлени потребители. Властите обаче изразиха увереност, че предприетите мерки ще предотвратят необходимостта от подобен сценарий.

Боложан съобщи още, че Румъния ще поиска спешна помощ от Украйна за справяне с кризисната ситуация.

Мобилизиране на военни сили

В същото време се казва, ч румънското правителство е мобилизирало Военноморските сили, за да подпомогнат осигуряването на необходимия воден дебит за безопасната работа на атомната централа.

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Паралелно с това румънската армия започна операция по взривяване на скален масив на десния бряг на Дунав в района на Извоареле. Очакванията са чрез промяна на речното корито да бъде увеличен водният поток към централата.

От Министерството на националната отбрана съобщиха, че първите два взрива не са дали очаквания резултат. Операцията ще бъде подновена на 3 август с използването на по-голямо количество експлозиви.