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Десетки населени места в Бургаско останаха без вода заради авария

Водоподаването е спряно до остраняване на аварията

04.08.2026 | 13:08 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Авария на магистрален водопровод остави без вода десетки населени места в област Бургас. За проблема съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас. До отстраняването на аварията е спряно водоподаването към населените места, захранвани от водоснабдителна система „Камчия-юг“. Засегнати са райони в общините Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, съобщи БНТ.

Без вода са градовете Айтос, Камено и Българово, както и селата Невестино, Сигмен, Искра, Зимен, Глумче, Соколово, Козаре, Хаджиите, Драгово, Чукарка, Кликач, Черноград, Поляново, Карагеоргиево, Пирне, Караново, Малка поляна, Свобода, Кръстина, Равнец и Братово.

От ВиК - Бургас предупреждават, че са възможни смущения във водоподаването и в бургаския квартал „Ветрен“. Водоснабдяването ще бъде възстановено след приключване на аварийно-възстановителните дейности, уточняват от дружеството. 
 

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