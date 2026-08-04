НОИ - София град е с удължено приемно време заради жегите

От 5 август Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – София-град, на бул. „Александър Стамболийски“ № 62–64, ще обслужва гражданите от 7:30 до 16:30 ч., съобщиха от института.

Временната промяна се въвежда заради високите температури в страната и ще продължи до нормализиране на температурната обстановка, посочиха още от НОИ. Обичайното приемно време на поделението е от 8:00 до 16:30 ч.

От НОИ добавиха, че целта на промяната е осигурените лица, пенсионерите и работодателите да могат да ползват административните услуги на институцията в по-хладните часове на деня.

От института напомниха, че голяма част от административните услуги и справки могат да бъдат заявени и извършени дистанционно чрез Единния портал за електронни услуги на НОИ, без да е необходимо посещение на място.

Гражданите, които все още нямат персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до тези услуги, могат да го получат безплатно във всяко териториално поделение на НОИ, дистанционно при наличие на квалифициран електронен подпис или чрез облачен електронен подпис.

Повече информация за това как може да бъде издаден ПИК на НОИ е достъпна на интернет страницата на института.