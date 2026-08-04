Експерт: Проверявайте сайтовете преди покупка, има много двойници

Все по-често потребителите са подведени от фалшиви онлайн магазини, копиращи визията на популярни брандове. Намаленията са нереалистично големи, а офертите са с ограничено време.

Зам.-председателят на Българската ритейл асоциация Аксиния Баева гостува в студиото на "България сутрин" и подчерта, че измамниците създават сайтове двойници на известни търговци, които изглеждат почти идентично с оригиналните.

"Първата червена лампа е усещането за спешност. Промоция за два часа или само за един ден – аз не познавам легитимен търговец, който да прави такава промоция", подчерта Баева о обърна внимание на друг сериозен предупредителен знак - липсата на наложен платеж и изискването плащането да бъде извършено предварително с банкова карта.

Баева подчертава, че подобни измами най-често достигат до потребителите чрез реклами в социалните мрежи. Експертът препоръчва при съмнително изгодна оферта клиентите сами да изпишат адреса на магазина в браузъра и да проверят дали същата промоция съществува и в официалния сайт.

"Не губете критично мислене. 30 секунди могат да ви спасят парите. Проверете сайта", призова експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Как да реагираме

Баева предупреди още, че при подобни измами освен парите за поръчката могат да бъдат компрометирани и данните от банковата карта. "Ако човек установи, че е станал жертва на измама, трябва незабавно да се свърже с банката си, за да блокира картата, както и да подаде сигнал до ГДБОП", добави тя.

Баева отбеляза, че с навлизането на изкуствения интелект създаването на сайтове двойници е станало още по-лесно. След премахването на един измамен сайт, той бързо се появява отново с нов домейн или на друг хостинг. Освен финансови загуби, това води и до сериозни репутационни щети за легитимните търговци, които губят доверието на клиентите.

Браншът настоява за законодателни промени, включително при рецидив на подобни престъпления, но засега предложенията не са получили необходимата подкрепа.

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