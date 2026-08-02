Борисов за публикациите за взети подкупи: Абсолютна лъжа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информация в медиите, че Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ - OFAC твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Божков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на OFAC до съда по жалбата на Божков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли 2026 г.:

"Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа".

В Приморско лидерът на ГЕРБ присъства на младежката академия "Новите умове". Той отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура, но коментира, че истинската цел е да има голямо обединение по важните теми.

"Така я разбирам съвместната дейност - когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли е? Лош е! Това, което с преместването на самолетите, ами то просто трябваше да си остане и да се продължи така, както беше и нямаше да има никакъв шум и притеснение за хората. Но ние казваме: "Ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вицепрезидент, защото държавата влиза в много сложна ситуация", каза той, цитиран от БНР.

"Общ десен кандидат с ГЕРБ няма как да има“, каза от своя страна по-рано в ефира на bTV Ивайло Мирчев. "Моето очакване е, че в ранната есен ще има общ кандидат, който ще бъде подкрепен от ДБ и от ПП. Очаквам българските граждани с име, позиции, доверие и авторитет също да заявят подкрепа за такъв кандидат", каза Радан Кънев.

Тази сутрин лидерът на ПП Асен Василев каза, че очаква до края на лятото да имат конкретен кандидат за президент. Той уточни, че кандидатурата ще бъде единна на десницата, но ПП няма да подкрепи номинация на ГЕРБ.