Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийска митрополия.

Началото е обявено за 9 ч., като се очаква десетки миряни и туристи, качили се на Седемте езера, да посрещнат Негово светейшество.

Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещеници се качват до хижа "Рилски езера" със седалковия лифт, 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека, около 8 км, с кон, което е единствено позволено по циркуса, без никакви МПС-та.

На Бъбрека Негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват десетки. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почитта към св. Йоан Рилски Чудотворец.

Рано сутринта, в 7 ч. патриархът оглави литургия в параклиса "Св. Георги" в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир "Св. Иван Рилски".

По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дупница, където от 18 ч. в храма "Св. Георги" ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска. В храма ще бъде отслужена архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне, съобщи БНР.