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В турските ВВС за първи път ще има жена генерал

Йозлем Карапънар беше повишена във звание

05.08.2026 | 08:30 ч. 8
Снимка Инстаграм

Снимка Инстаграм

Полковник Йозлем Карапънар става първата жена генерал във Военновъздушните сили на Турция, след като беше повишена в звание бригаден генерал с решение на Висшия военен съвет, съобщи турското издание "Ен сон хабер".

Решението, което ще влезе в сила от 30 август, беше взето на днешното заседание на Съвета, председателствано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс в Анкара. 

По време на заседанието бяха разгледани повишенията, назначенията и пенсиониранията във въоръжените сили на страната.

Военновъздушните сили вече имат и нов главнокомандващ, след като досегашният - генерал Зия Джемал Кадъоглу - беше пенсиониран. На мястото му ще застане генерал Рафет Далкъран, досегашният командир на бойната авиация.

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