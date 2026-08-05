В турските ВВС за първи път ще има жена генерал

Полковник Йозлем Карапънар става първата жена генерал във Военновъздушните сили на Турция, след като беше повишена в звание бригаден генерал с решение на Висшия военен съвет, съобщи турското издание "Ен сон хабер".

Решението, което ще влезе в сила от 30 август, беше взето на днешното заседание на Съвета, председателствано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс в Анкара.

По време на заседанието бяха разгледани повишенията, назначенията и пенсиониранията във въоръжените сили на страната.

Военновъздушните сили вече имат и нов главнокомандващ, след като досегашният - генерал Зия Джемал Кадъоглу - беше пенсиониран. На мястото му ще застане генерал Рафет Далкъран, досегашният командир на бойната авиация.