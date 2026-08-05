Силно земетресение с магнитуд 6,3 разтърси южните Филипини

Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано край южната част на Филипините, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от AFP.

Трусът е станал в 12:14 ч. местно време, на 32 км югозападно от малкия остров Сарангани. Предупреждение за цунами не е издадено, а към момента няма данни за жертви или материални щети.

Паника сред събралите се хора

Спасителят на остров Сарангани Харли Сауро разказа пред AFP, че земетресението е станало, докато много хора са били събрани, за да получат държавна финансова помощ.

"Трусът беше доста силен. Видях хора в паника. Те бягаха и крещяха", каза той.

"Земетресението стана, докато местната власт раздаваше финансова помощ, така че на площадката имаше много хора, но всички са в безопасност", добави Сауро.

"Според нашата оценка и опит не смятаме, че ще има жертви или щети", посочи спасителят.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че земетресението е било на дълбочина 62 км.

Нов силен трус след трагедията на Минданао

Земетресението идва след мощния трус от 8 юни на близкия остров Минданао, при който бяха разрушени сгради, предизвикани свлачища и загинаха най-малко 76 души.

Тогава земетресението беше причинено от разместване по Котабатския ров, което повдигна морското дъно с до два метра и оголи коралови рифове, нанасяйки щети на морската екосистема.

Филипините се намират в "Огнения пръстен"

Земетресенията са почти ежедневие във Филипините. Страната се намира в тихоокеанския "Огнен пръстен" - зона с интензивна сеизмична активност, която се простира от Япония през Югоизточна Азия до Тихия океан.