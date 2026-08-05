Нова кадрова въртележка в МВР: Демерджиев смени трима областни полицейски директори

Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания по върховете на областните структури на МВР. Само за няколко дни бяха сменени директорите на три областни дирекции, пише вестник СЕГА.

Нови рокади след предишната мащабна чистка

Почти всички 28 областни директори бяха отстранени от тандема Емил Дечев - тогавашен служебен министър, и Георги Кандев - главен секретар на МВР. Мащабната кадрова чистка беше обяснена с необходимостта да бъдат назначени хора, които да гарантират честното провеждане на изборите, както и с твърденията, че на екипа трябва да бъде гласувано доверие.

Последваха стотици полицейски акции в села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове, а накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Представителите на екипа на Румен Радев, сред които и вътрешният министър Иван Демерджиев, не спираха да хвалят работата на МВР и областните директори.

Сега обаче по места започнаха нови изненадващи кадрови размествания, извършвани със заповеди на настоящия вътрешен министър.

Нов директор на полицията във Видин

Със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен за директор на Областната дирекция на МВР във Видин. Изпълняващият длъжността главен секретар на министерството - главен комисар Любомир Николов, го е представил пред състава в присъствието на областния управител, съобщиха от полицията.

"Никой не е над държавата и никой не е по-голям от закона. Това послание искам да стигне до всеки един служител. Трябва да работим отговорно, достойно и мотивирано", обърнал се новият директор към ръководните служители на Областната дирекция и районните управления.

"Дирекцията трябва да отговори на големите обществени очаквания и да докаже, че е институция, заслужаваща доверие", категоричен бил Григоров.

Новият директор е роден през 1981 г. в София и е завършил Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград.

Досегашният ръководител на дирекцията - старши комисар Мирослав Милков, е благодарил на колегите си за съвместната работа. Той се връща на титулярната си длъжност като заместник-директор на ОДМВР-Видин.

Промени и в ръководството в Стара Загора

Заместник-министрите Емил Ганчев и Венцислав Катинов са представили пред състава и новия директор на ОДМВР-Стара Загора. Със заповед на Демерджиев на поста временно е преназначен старши комисар Димитър Машов.

Той е роден на 5 януари 1976 г. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР в Симеоново, както и Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Машов започва работа в системата на МВР през 2001 г. като оперативен работник в Осмо районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи. През 2002 г. е преназначен в сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР.

За временно изпълняващ длъжността заместник-директор и началник на отдел "Криминална полиция" в ОДМВР-Стара Загора е назначен комисар Асен Йорданов. От октомври 2025 г. досега той е бил началник на група "Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали" в сектор "Пътна полиция" към областната дирекция.

Смяна на върха и в Кюстендил

Само няколко дни по-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов представи пред ръководния състав и новия директор на ОДМВР-Кюстендил - старши комисар Васил Йоцов, който също е временно преназначен на поста.

Досегашният директор - старши комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата преди това длъжност в сектор "Криминална полиция" на областната дирекция. Той е пожелал успех на наследника си и е благодарил на служителите за постигнатите резултати през петте месеца, в които е ръководил структурата, информираха от пресцентъра.

Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 г. и през годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности. Досега е бил началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в Граничния полицейски участък "Олтоманци" към Регионалната дирекция "Гранична полиция" - Драгоман.