Кметът на Банско: Истината се интерпретира, градът е толерантен

Кметът на Банско Стойчо Баненски даде интервю пред БНР, в което говори за скандала след разпространено видео от италиански медии, на което група български младежи отправя антисемитски обиди и нацистки поздрави към еврейски тийнейджъри от Италия.

По думите на Баненски много се интерпретира с реалността.

“Явно хората и медиите искат сензации. В момента ситуацията в Банско е пример за целия свят, каза кметът на града.

Той коментира т. нар. “инцидент”, коментирайки, че това е словесен конфликт между две младежки групи - български младежи са обиждали и предизвиквали група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар в Банско.

"В момента в Банско има джаз фестивал, за 29-а поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой и посещение на хора от целия свят, без да толерирам или подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много", каза кметът Баненски.

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Инцидентът е станал в нощта на 2 август, интерпретациите бяха различни от медиите, а информацията от МВР оскъдна. МВР се е самосезирало и ще проверява детайлно. Проверка е направил и кметът на Банско.

Толерантност и култура

"Ако трябва да се прави оценка на това, каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско. Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално и това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо това трябва да бъде акцент. Виждам, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности изразяват мнение. На тях единственото нещо, което мога да кажа: "елате да видите в Банско какъв пример е, че чрез изкуство музика и култура обединяваме хората от целия свят”, обясни кметът.