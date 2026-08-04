МВР: Антисемитският инцидент е бил в Банско, замесени са непълнолетни

В Банско е заснето видеото, разпространено от италиански медии, на което група български младежи отправя антисемитски обиди и нацистки поздрави към еврейски тийнейджъри от Италия.

От полицията съобщиха, че е възникнал словесен конфликт, но до физически сблъсък не се е стигнало.

По информация на ОДМВР - Благоевград служителите на реда са реагирали незабавно след сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата италиански граждани.

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Полицейските екипи са потушили напрежението, породено от словесна агресия между двете групи.

По случая е образувана преписка, която е докладвана на компетентната прокуратура. Установени са всички участници в инцидента, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

Първоначално Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщи, че са се самосезирали и са започнали спешна проверка след публикациите в чужди медии, че група скинхеди са се опитали да нахлуят в столичен хотел, където са отседнали група млади италиански евреи. Непълнолетните блокирали входа, което е довело до напрежение. От СДВР уточниха, че към тях не е постъпвал официален сигнал за хулиганското деяние.

Италиански медии съобщиха за инцидент в София, при който неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход. На 2 август групата се е опитала да проникне в хотела, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. Медиите пишат, че младите неонацисти са се събрали пред входа на хотела и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това са блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите са се върнали и отново са блокирали входа на хотела, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“.

Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. Иняцио Ла Руса, председателят на горната камара на италианския парламент – Сената, също осъди най-твърдо случилото се и изрази надежда, че компетентните органи ще проверят бързо фактите и ще установят отговорните лица. Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун призова българските власти „да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро“.