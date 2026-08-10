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Молдова отзова посланика си от Русия за консултации

Кишинев категорично осъжда инцидента край Крокмаз

10.08.2026 | 21:33 ч. 4
Reuters

Reuters

Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като в Южна Молдова се взриви дрон, предаде ДПА.

Министерството на външните работи в Кишинев заяви, че “най-категорично осъжда инцидента“ край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, добави дипломатическото ведомство. 

Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети. 

Мая Санду, президент на Молдова, също осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна. 

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От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия. / БТА
 

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