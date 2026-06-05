Иванка Шалапатова: Много от децата в България са в риск от бедност

Правителството обмисля механизъм за връщане на майките по-рано на работа след майчинство. По думите на бившия министър на социалната политика Иванка Шалапатова в България от над 7 години няма стратегия за детето.

“В интерес на детето е, особено първата година, да бъде вкъщи и да бъде отглеждано и от двамата родители. Архитектурата на детския мозък се оформя най-бурно в ранния период", обясни в предаването “България сутрин” бившият министър.

Шалапатова подчерта, че е важно качеството на грижата на родителите към децата и грижата в детските градини. По думите ѝ периодът колко време родителите да отглеждат детето си трябва да бъде и тяхно собствено решения, но "в България много от родителите нямат избор" - защото няма място в градините или качеството на грижите в детската градина не е на ниво.

Гъвкавост между майчинство и работа

Според бившият социален министър основната темата е имаме ли гъвкавост майчинството да се съчетае с почасова работа.

"Не може да се тръгне с една мярка, която гледа само бюджетния интерес. Трябва да гледаме кое е най-добро за децата, да даваме гъвкавост на родителите", каза Шалапатова пред Bulgaria ON AIR.

Тя добави, че има изключително много методи да бъдат насърчавани работодателите, защото ако една голяма компания може да компенсира отсъствието на майката, в малките е от голямо значение. "Грижата за малките деца е обща грижа и не е само грижа и отговорност на родителите", подчерта Шалапатова.

По думите ѝ качеството на живот на децата не е високо, Шалапатова призова да се насърчи и споделеното родителство, трудовата заетост и икономическото развитие на България.

Социален риск и детска бедност

Шалапатова очерта и друг сериозен проблем в България - страната ни е водеща в Европа по брой деца, които са в риск от бедност и социални изключване. “35,1% от нашите деца са в този риск", информира екс министърът.

Експертът призова да се подобри системата за социалното подпомагане, тъй като "социалните трансфери нито са адекватни, нито са таргетирани към хората, които имат нужда".

"Много често в България социалната политика е универсална. Тя трябва да стане целенасочена. За тази цел трябва да се инвестира в социалните работници, за които почти никой не говори", коментира Шалапатова.

Диалог и инвестиции в бъдещето

Според нея изключително важна предпоставка за мъдра политика е диалогът с хората.

"Пари има. Това, което ние успяхме - увеличихме финансовата подкрепа за деца с увреждане. Средства има. Могат да бъдат предприети изключително много форми като данъчни облекчения. Това е въпрос на финансова политика", каза Шалапатова и подчерта, че инвестициите в децата и хората са единственият начин България да бъде конкурентноспособна.

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