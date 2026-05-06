Всеки пети пълнолетен европеец живее в бедност, къде сме ние?

ЕК със стратегия срещу бедността до 2050 г.

06.05.2026 | 17:05 ч.
Снимка: БГНЕС

Европейската комисия (ЕК) представи мащабна инициатива, насочена към пълното изкореняване на бедността в Европейския съюз до 2050 г. Планът предвижда специален фокус върху най-уязвимите групи – децата и възрастните хора, като междинната цел е до 2030 г. броят на застрашените от бедност европейци да намалее с поне 15 милиона души.

Тревожната статистика в ЕС

Данните на ЕК разкриват мащаба на социалното неравенство в блока:

  •     Всеки пети пълнолетен европеец живее в бедност.
  •     Едно на всеки четири деца в ЕС е засегнато от лишения.
  •     Близо един милион души в Европа нямат покрив над главата си.
  •     Жилищна криза: От 2013 г. насам цените на имотите в ЕС са скочили средно с 60%, което прави подсигуряването на дом непосилно за 40% от гражданите.
  •     Хора с увреждания: От 90-те милиона европейци с увреждания, всеки трети е застрашен от бедност, а заетостта при тях е едва 55% при средно 77% за останалите.

Къде е България?

България традиционно заема едни от челните места в негативните класации на Евростат по отношение на риска от бедност и социално изключване.

Докато средно за ЕС един на петима е застрашен, в България този процент е по-висок, особено сред пенсионерите и многодетните семейства.

Поскъпване на живота

Данните на ЕК сочат, че 52% от европейците се тревожат най-много от инфлацията. В България, поради по-ниската покупателна способност, усещането за инфлация е още по-осезаемо, особено при основните хранителни стоки и енергията.

Пазар на труда

Пропастта в заетостта на хората с увреждания (едва 55% в ЕС) е силно изразена и у нас, където интеграцията на тази група на пазара на труда остава сериозно предизвикателство пред социалната система.

Предложените мерки от Брюксел

Комисията настоява държавите членки да приложат конкретни стълбове в социалните си политики:

  • Осигуряване на работни места с адекватно заплащане за всички в трудоспособна възраст и сигурни пенсии за възрастните.
  • Повишени инвестиции в образование и грижи за деца от бедни семейства, паралелно с подкрепа за техните родители при намиране на заетост.
  • Справяне с растящите разходи за живот, които в момента са водещо притеснение за над половината европейци.
