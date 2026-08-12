Николов за справедливата цена: Пазарът я определя, а не чиновниците

Богомил Николов, представител на асоциация “Активни потребители” е на мнение, че чиновниците не трябва да изчисляват т. нар. “справедлива цена”. Според Николов инфлацията се дължи на международната обстановка и вътрешно търсене, а поскъпването през последната година не е само заради въвеждането на еврото.

“Това, което се случи е, че започна втора война. Спомняте ли си 22-а година, когато избухна войната в Украйна? Имаше много по-голям ценови шок от тази година. Сега, тъкмо когато приехме еврото, минаха първите два месеца и края на февруари избухна нова война. Оттам тръгнаха цените на петрол, оттам отново се разпали инфлация. Такава, каквато подобна на тази от 22-а, но доста по-малка този път”, обясни пред БНТ Николов.

Той все пак отчете, че въвеждането на еврото е довело до допълнително объркване в обществото. Експертът добави, че много хора продължават да вярват, че инфлацията се дължи именно на единната европейска валута.

“Голяма част от експертите ще ви кажат, че всъщност това е инфлация, която се породи от неочакваната международна ситуация. И, разбира се, от щедрият бюджет, който харчи пари, взимайки ги назаем и ги налива в икономиката. Това създава, генерира търсене и оттам търсенето вдига цените”, каза представителят на “Активни потребители”.

Справедлива цена

Николов изрази съмнение, че определянето на “справедлива цена“ от държавата може да бъде ефективно.

“Аз мисля, че дори потребителските организации не вярват в такава идея, че тя може да помогне на потребителите по някакъв начин. Така че това ще си бъде един социален експеримент. Просто защото аз лично не смятам, че чиновници трябва да изчисляват справедлива цена. Просто защото е ясно кой ще изчислява – чиновници. Ще сядат да смятат”, каза Николов.

Експертът е на мнение, че пазарът е динамичен, за да може такава цена да бъде актуална постоянно. Според Николов пазарът работи добре, когато има реална конкуренция. Проблемите възникват при монополи и олигополи, включително на местно ниво.

“Самата идея, че ние искаме да смятаме справедлива цена, означава, че ние не вярваме в пазара, че той може да определя справедливите цени. Единствената хипотеза, в която пазарът не се справя, е когато на пазара няма конкуренция. Когато се образуват монополии, олигополии или други неконкурентни структури”, каза още Николов.

Потребителят е съдник

“Потребителят е големият фактор и съдник. Защото той в крайна сметка решава дали да даде 9 евро или да намери друго място, където не е. Разбира се, че там, където качеството е високо и потребителят е щастлив, той е склонен да даде повече пари. А там, където няма, естествено, че ще отиде на друго място”, обясни Николов.