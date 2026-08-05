ДБ: От Румен Радев и Гълъб Донев зависи бъдещето на Пловдивския панаир

От премиера Румен Радев и лично от министъра на финансите Гълъб Донев зависи дали бизнесменът Георги Гергов окончателно ще завладее Международен Панаир Пловдив и ще получи властта да го ликвидира. Това се казва в позиция на "Демократична България" (ДБ), изпратена до медиите.

Според решението на Върховния касационен съд от 29 юли надлежният процесуален представител на държавата по делото за панаира не е министърът на икономиката, както то е заведено преди три години за собствеността на 29% от акциите на панаира, а министърът на финансите. Съдът дава едноседмичен срок на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди всички процесуални следствия от 2023 г. досега, извършени от държавата, като срокът започва да тече от получаването на съдебното решение в министерството, се казва още в позицията.

Според тях, ако министър Донев ги потвърди, делото продължава, ако не го направи, то приключва по процесуални причини, без спорът да бъде решен по същество.

"Това би освободило пътя за прехвърлянето на варненските акции (въпросните 29%) към контролираното от Георги Гергов дружество. Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията. Призоваваме го като министър-председател да защити обществения интерес. Днес чрез финансовия си министър Гълъб Донев Радев има шанс да докаже, че не е излъгал българите. Днес трябва да изпълни функциите си и да защити Международен Панаир Пловдив от бизнесмена Георги Гергов", пишат от ДБ.