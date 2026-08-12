Ядрената зависимост от Русия: Западът трябва да се подготви за проблеми с "Росатом"

Мрежата за техническо обслужване на "Росатом" може да се окаже по-уязвима от самата реакторна технология, което създава пренебрегвано предизвикателство за енергийната сигурност на операторите на реактори от типа ВВЕР по целия свят.

Ударите с дронове с голям обсег на Украйна показаха, че стратегическата промишлена инфраструктура, разположена дълбоко във вътрешността на Русия, е уязвима на унищожение и прекъсване на дейността. Ярък пример за това е руският нефтен сектор, който многократно е бил цел на атаки. Въпреки че руският нефтен сектор не е претърпял колапс, усилията за ремонт, пренасочване и подмяна с цел смекчаване на щетите изразходват оскъдните ресурси, включително средства, оборудване и квалифицирана работна ръка. Това повдига въпроса дали същите натиски, характерни за военно време – санкции, финансова изолация, транспортни ограничения, индустриални щети и конкуренция за квалифицирани инженери – биха могли постепенно да отслабят способността на "Росатом" да обслужва 44-те реактора от типа ВВЕР със съветски дизайн, работещи в чужбина, както и 22-те реактора, които са в процес на строителство, пишат за TNI Армен Агас и Том Кътлър.

Няма публични доказателства, че Украйна набелязва реакторите, заводите за гориво, хранилищата за отработено гориво или други съоръжения на "Росатом", чието унищожаване би могло да доведе до изпускане на радиоактивни материали – това трябва да остане абсолютна червена линия. Въпреки това „Росатом“ разчита на по-широката руска промишлена икономика за електрооборудване, системи за управление, специализирани метали, помпи, клапани, логистика, финансиране и опитен персонал. По този начин, ако тези поддържащи системи се влошат или станат по-малко надеждни, възможностите на "Росатом" за поддръжка могат да се намалят значително.

"Росатом" остава страхотна организация с дълбок научен опит, значително вътрешно производство и достъп до доставчици в страни извън западните санкции. Той показа забележителна издръжливост при справяне със санкции, финансови ограничения, закъснения в графика и международна конкуренция, за да поддържа своето портфолио за поддръжка. Той продължава да служи като ключов източник на ядрено гориво и обогатен уран за международните пазари. И все пак, въпреки всичко това, ако войната продължи с все по-успешни украински атаки с дронове, "Росатом" е изложен на риск от постепенно влошаване на своите способности с по-дълги срокове за доставка, отложени надстройки, по-високи разходи и твърде малко специалисти, поддържащи твърде много проекти. Успешен украински удар на 1 август срещу кораб на "Росатом", потопяващ го на дъното на Черно море, показва, че Украйна ангажира веригите за доставки на "Росатом".

Този потенциален шок при поддръжката има значение, тъй като веригите за ядрени доставки не могат да толерират несигурност като другите индустрии. Операторите на ядрени централи трупат критични части, планират поддръжка години напред и подлагат резервното оборудване на стриктни тестове. Заместващ компонент не може просто да бъде инсталиран, защото изглежда еквивалентен. Операторите трябва да докажат, че работи безопасно при точните условия на конкретен реактор, да получат документация за сертифициране и да задоволят регулаторите – процес, който може да отнеме години. Следователно една забавена част може да се превърне в принудително прекъсване, а не в рутинен проблем с доставката. В българската централа Козлодуй, например, два блока ВВЕР-1000 доставят приблизително една трета от електроенергията в страната; едно продължително прекъсване би било събитие за националната енергийна сигурност, а не просто търговска загуба.

Ядреният проект "Аккую" на "Росатом" в Турция илюстрира как санкциите и конвенционалните индустриални затруднения могат да забавят дори една политически важна ядрена програма.

Първоначално се очакваше първият блок да започне да работи през 2023 г., но сега е насрочен за края на 2026 г. "Росатом" заяви, че каналите за плащане са се провалили, около 2 милиарда долара са били замразени и че оборудването на Siemens е било задържано, което изисква алтернативни доставчици и финансиране. "Аккую" е строителен проект, а не договор за поддръжка, а ядрените проекти на Запад също са обект на забавяния и превишаване на разходите, така че аналогията има ограничения. "Росатом" може да намери заместители, но ядрените замествания са бавни, скъпи и изискват експертни знания дори за политически важни проекти, а за "Росатом" бъдещата ситуация може да се влоши много повече.

"Росатом" трябва едновременно да поддържа работещи реактори, да завършва чуждестранни проекти и да изгражда блокове в Русия, докато икономиката на военно време дава приоритет на отбраната и ремонта на повредена инфраструктура. Това не означава, че чуждестранното обслужване ще спре, но показва, че "Росатом" може да стане по-малко отзивчив, по-скъп и по-селективен, преди да стане неспособен.

Десетки реактори ВВЕР работят извън Русия, а допълнителни блокове са в процес на изграждане, като страните, най-уязвими от сериозно влошаване на възможностите на "Росатом", често са тези, които са най-малко достъпни за западните компании поради високите преходни разходи и техническата зависимост. Европейските оператори диверсифицират дейността си, докато Китай и Индия притежават значителен вътрешен капацитет. Беларус, Иран и Армения остават тясно свързани с Русия; а новите централи в Турция, Египет и Бангладеш са вградени в руски технологични, финансови и сервизни споразумения.

Алтернативните източници на ядрено гориво от Westinghouse и Framatome, например, са от съществено значение, но диверсификацията на горивото сама по себе си не създава независимост. Операторите на централи също се нуждаят от инспекции, анализ на безопасността, квалифицирани резервни части, софтуер, системи за управление и инженерна поддръжка, съвместими с горивото и лицензионната основа на централата. Без тази по-широка екосистема страните рискуват да заменят една зависимост с оперативен вакуум.

Тъй като най-застрашените страни често са най-трудни за обслужване от западните фирми поради политика, финансиране или руски структури на собственост, е важно подготовката да започне сега за евентуален шок от поддръжката на Росатом. Въпреки че преходът в Европа е започнал, той все още е непълен и именно тук международното сътрудничество между правителствата и частния сектор може да бъде от съществено значение за развитието на капацитет за обслужване на ВВЕР.

Чешката република предлага най-силната индустриална основа, която да измести Росатом. ŠKODA JS има десетилетия специфичен опит с ВВЕР и е доставяла реакторно оборудване и услуги за целия флот. Придобиването на тази компания от руската OMZ Group от ČEZ през 2022 г. върна стратегически важна част от базата за доставки на ВВЕР в западна собственост. Украйна допринася с друг незаменим актив: инженери с настоящ опит в експлоатацията и поддръжката на голям флот от ВВЕР във военни условия.

Най-практичният модел е чешко-украинско ядро, подкрепено от американски, британски, френски и други съюзнически възможности в специализирано производство, инспекция, роботика, оценка на безопасността, регулиране, управление на проекти, експортно финансиране и алтернативни горива. Целта не трябва да бъде дублиране на Росатом за една нощ, а изграждане на жизнеспособни възможности като застрахователна полица срещу възможността за частично прекъсване на работата.

Западните правителства могат да играят ключова роля, като насърчават многостранни усилия с правителствата и операторите за развитие на капацитет за обслужване на ВВЕР без Росатом в пет ключови области:

Карта, реактор по реактор, всеки руски компонент, софтуерен пакет и специализирано обслужване, което остава от съществено значение.

Идентифициране на артикули с дълъг срок на изпълнение, предварителна квалификация на заместители и задържане на стратегически резерви, където сертифицирането или производството може да отнеме години.

Съфинансиране на тестване и сертифициране, защото частните фирми няма да финансират всяка програма за пазар, който първоначално може да е малък. Увеличаване на регулаторното сътрудничество, така че данните, приети в една доверена юрисдикция, да могат да информират друга, без да се отслабват стандартите за безопасност.

Подготовка на пакети за експортно кредитиране и финансиране на развитието за държави, които не могат да поемат първоначалните разходи за диверсификация на доставчиците.

"Росатом" не е на път да изчезне, но санкциите стесняват възможностите му, войната консумира индустриален капацитет и квалифицирана работна ръка, а физическото прекъсване добавя тежест за ремонт. Заедно тези напрежения биха могли да направят "Росатом" по-малко надежден много преди да го направят неспособен. Ядрените оператори не могат адекватно да реагират на подобен шок в кратки срокове с спешни поръчки. Инженерите, квалифицираните компоненти, регулаторните одобрения и финансирането трябва да са налице години предварително.

Следователно Западът трябва да третира разработването на алтернативен капацитет за поддръжка на ВВЕР като стратегически инфраструктурен приоритет. Целта не е да се предизвика колапс на "Росатом". Целта е да се гарантира, че страните, експлоатиращи реактори, проектирани по руски проект, никога няма да бъдат принудени да избират между опасни операции, загуба на електроенергия и политическо подчинение на Москва.