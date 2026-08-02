Мирчев разкритикува бюджета, прогнозира и протести

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разкритикува приетия бюджет и го определи като “престъпно слаб”. Според него обаче не е необходима стъпка за сезиране на Конституционния съд.

“Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос“, каза пред bTV Мирчев.

Той е на мнение, че първите сто дни от управлението на “Прогресивна България” ясно са показали, че те не са готови за управление - “не знаят как, не че не могат”, подчерта депутатът.

Американските самолети в Безмер

Мирчев коментира и разполагането на американските самолети в “Безмер”. Според него пряка военна опасност за населението няма, но “винаги са възможни хибридни атаки”.

“Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая“, смята Мирчев.

“Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани“, допълни той.

Според него службите могат много повече от това, което ни е било показано.

“На тези въпроси министърът трябва да отговори. Ще бъде интересно какво знаят САЩ и Великобритания. Ако разрешението за тези цистерни в Безмер е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, това няма да е добре“, обясни съпредседателят на "Да, България“.

“Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма. Голямото предизвикателство са хибридните атаки и българските служби трябва да се задействат“, коментира депутатът от ДБ.

“Лукойл” преработва руски петрол

Съпредседателят на “Да, България” заяви, че има обосновани съмнения за това, че в “Лукойл“ се преработва руски петрол.

“Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията “Лукойл“, каза депутатът.

Президентските избори

“Вярвам, че трябва да има кандидат за президент, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен – най-вероятно излъчен от инициативен комитет. В този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова“, смята Мирчев.

“В момента, когато Румен Радев спечели изборите, Илияна Йотова се превърна в човека, на когото се дават документите и тя просто бие печата. Българските граждани трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт у нас“, каза още Мирчев.

Той отново подчерта, че общ десен кандидат за президент между “Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има.