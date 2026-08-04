Мирчев: ПП и ДБ гледат в една посока за президентските избори

Съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че “Демократична България” и “Продължаваме промяната” имат обща посока по отношение на предстоящите избори за президент през есента.
Мирчев подчерта, че двете формации работят заедно за предстоящия вот и подготовката върви активно.
“Текат организационни срещи и сега. Надявам се скоро да има новини“, каза още Мирчев.
Без обща кандидатура с ГЕРБ
“Няма да има обща партийна кандидатура с ГЕРБ. Считаме, че бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото българското общество е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура“, заяви депутатът.
По думите му именно това е причината да няма очаквания за обща партийна кандидат-президентска двойка с ГЕРБ.
“Бъдещият кандидат за президент, когато реши, сам ще обяви, че ще е кандидат“, подчерта Мирчев.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще се проведе седмица по-късно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.