Мирчев: ПП и ДБ гледат в една посока за президентските избори

Съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че “Демократична България” и “Продължаваме промяната” имат обща посока по отношение на предстоящите избори за президент през есента.

Мирчев подчерта, че двете формации работят заедно за предстоящия вот и подготовката върви активно.

“Текат организационни срещи и сега. Надявам се скоро да има новини“, каза още Мирчев.

Без обща кандидатура с ГЕРБ

“Няма да има обща партийна кандидатура с ГЕРБ. Считаме, че бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото българското общество е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура“, заяви депутатът.

По думите му именно това е причината да няма очаквания за обща партийна кандидат-президентска двойка с ГЕРБ.

“Бъдещият кандидат за президент, когато реши, сам ще обяви, че ще е кандидат“, подчерта Мирчев.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще се проведе седмица по-късно.