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Мирчев: ПП и ДБ гледат в една посока за президентските избори

Няма да има партийна кандидатура с ГЕРБ, добави депутатът

04.08.2026 | 16:15 ч. Обновена: 04.08.2026 | 16:19 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че “Демократична България” и “Продължаваме промяната” имат обща посока по отношение на предстоящите избори за президент през есента.

Мирчев подчерта, че двете формации работят заедно за предстоящия вот и подготовката върви активно.

“Текат организационни срещи и сега. Надявам се скоро да има новини“, каза още Мирчев.

Без обща кандидатура с ГЕРБ

“Няма да има обща партийна кандидатура с ГЕРБ.  Считаме, че бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото българското общество е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура“, заяви депутатът.

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По думите му именно това е причината да няма очаквания за обща партийна кандидат-президентска двойка с ГЕРБ.

“Бъдещият кандидат за президент, когато реши, сам ще обяви, че ще е кандидат“, подчерта Мирчев.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще се проведе седмица по-късно.

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Тагове:

Ивайло Мирчев ДБ ПП президентски избори кандидат ГЕРБ
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