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Задържаха наркодилър в столичния кв. "Гео Милев"

В колата му са открити значително количество дрога, готова за пласиране

13.08.2026 | 07:40 ч. 1
МВР

МВР

При мащабна специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) в столичния квартал „Гео Милев“ бе задържан 39-годишен мъж за разпространение на наркотични вещества.

Операцията е реализирана в рамките на превенцията срещу разпространението на дрога в райони на училища, детски градини и паркове, където традиционно се събират непълнолетни лица. 

Луксозен автомобил, управляван от столичанина, е спрян за проверка от служители на Първо Районно управление в близост до парковата зона. В хода на инспекцията в превозното средство е открито значително количество наркотични вещества, предварително разпределени на дози, готови за пласиране. 

Извършените полеви наркотестове са отчели положителни резултати за наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.

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