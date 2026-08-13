Задържаха наркодилър в столичния кв. "Гео Милев"

При мащабна специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) в столичния квартал „Гео Милев“ бе задържан 39-годишен мъж за разпространение на наркотични вещества.

Операцията е реализирана в рамките на превенцията срещу разпространението на дрога в райони на училища, детски градини и паркове, където традиционно се събират непълнолетни лица.

Луксозен автомобил, управляван от столичанина, е спрян за проверка от служители на Първо Районно управление в близост до парковата зона. В хода на инспекцията в превозното средство е открито значително количество наркотични вещества, предварително разпределени на дози, готови за пласиране.

Извършените полеви наркотестове са отчели положителни резултати за наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.