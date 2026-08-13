Иран: Ормузкият проток остава затворен, докато не се приемат условията ни

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран", предаде ДПА.

Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа органът.

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали, не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си. (БТА)