Ефремова: Координацията между институциите по случая с пребитото дете не е била на ниво

Координацията между институциите не е била на ниво. За случая се знае от началото на лятото, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова относно 5-годишното дете от Монтана, което е в тежко състояние след нанесен побой от баща му.

Министърът е на посещение в община Болярово, където по-рано днес откри реновирания Дом за стари хора в село Воден.

За съжаление, поради движението на родителите, на майката на тези деца между различни градове, воденето на случая е било малко затруднено, не само от социалните служби, но и изобщо регистрацията, че може да се оцени казуса като подозрение за насилие, посочи министърът. Вече е свикан координационен механизъм за защита на детето и за спешни мерки, както срещу насилника на детето, така и за закрила на останалите деца в семейството, каза отново Ефремова, след като коментира случая и по-рано днес.

Надявам се детето да се подобри в болницата в София. Изискват се по-целенасочени мерки, допълнителни обучения, включително по отношение на социалните работници. За да може и здравните служби, и Районната прокуратура, и органите на МВР, когато има подобен случай да не се доверяват само на поведението на родителя, че става въпрос за падане от стълби, а да се изследва по-задълбочено случая при всяка ситуация, в която дете е докарано при здравните служби с множество синини и натъртвания, заяви социалният министър.

Относно случая със задържания снощи мъж в столичния парк „Гео Милев", който е превозвал голямо количество наркотици, докато в колата му е 4-месечното бебе, министърът подчерта, че социалното ведомство работи съвместно с МВР. "Не само по отношение на информационни кампании, но и реални действия за изкореняване на възможността за разпространяване на наркотици сред населението, включително и сред деца", каза Ефремова.

"Ниската стойност на наркотиците и лесната им достъпност трябва да бъдат пресечени из корен и това е нашата съвместна работа в създадената междуведомствена работна група под егидата на вътрешното министерство, но в нея участват също Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, образователното министерство, здравното министерство. Всички сме в координация, за да можем да предвидим достатъчно контролни мерки", посочи министърът на труда и социалната политика.

По думите ѝ обществото трябва да има по-голяма чувствителност и да подава сигнали на службите да се предприемат действия.