Само за няколко часа: Цените на нощувките в Бургас за "Евровизия" скочиха до 18 000 евро

Само няколко часа, след като официално стана ясно, че домакин на "Евровизия" 2027 г. ще е Бургас, цените за нощувките в града рязко скочиха, а опциите не са много.

Първият въпрос, който всички бургазлии си зададоха, когато градът бе обявен за домакин, бе именно: "Къде ще спят всички тези хора?". Според платформите за резервации 99% от местата са вече заети, а в един от големите хотели в града нощувките за всички дни на "Евровизия", а именно от 13-ти до 15-ти май, струва около 12 хил. евро, като за някои потребители има отстъпка, която сваля цената на 9000 евро.

В най-първите минути пък се появиха няколко опции за нощувки на стойност около 10 хил. евро, но бързо изчезнаха от платформите.

В близкото Сарафово цените варират от 1300 до 1500 евро. В "Черноморец", "Поморие" е "Созопол" все още може да се открие достъпно настаняване за около 300 евро за три нощувки, но и там не са рядкост хотелите, където спането струва между 1000 и 4000 евро за три нощувки.

"Е то е ясно че ще се изложим кат мекици просто голям резил ще е", коментират потребители в Reddit цените за дните на "Евровизия".

Някои отбелязват, че все пак има хора, които са оставили ниската стойност на нощувките: "Аз намерих за 200евро. Явно, собственика не се е ориентирал още…", а друг потребител добавя: "Има време. Ще ти се обади и ще ти каже, че е станала грешка." Подобна практика се наблюдаваше в дните около PhillGood Festival и Hills Of Rock, когато хора, резервирали апартаменти месеци по-рано на разумни цени, оставаха без място за настаняване.

Каква е ситуацията в AirBnB?

Само четири опции за настаняване има за датите от 11 до 15 май.

Цените варират от 1200 евро до 18 хил. евро.

Апартамент с една спалня и всекидневна може да бъде нает за около 6000 евро, а най-скъпата опция, от 18 хил. евро предлага също всекидневна със спалня, като двама от четиримата гости, които са склонни да отделят тези средства, ще трябва да спят на разтегателен диван.

Цените драстично падат надолу преди "Евровизия", както и след нейния край. След конкурса в Booking се намират жилища даже между 200 и 400 евро.