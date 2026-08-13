Украински удар по петролна рафинерия в Башкортостан

Украинските сили нанесоха удари по нефтопреработвателния комплекс „Газпром Нефтехим Салават“ в руската република Башкортостан. Това съобщи Генералният щаб на Украйна, цитиран от "Украинформ".

В нощта на 13 август украинските войски нанесоха удари по нефтопреработвателния комплекс в град Салават, Башкортостан, Русия.

Съобщено е за пожар в обекта.

Комплексът се намира на около 1300 километра от държавната граница на Украйна.

Това е един от най-големите комплекси за рафинерия и нефтохимически преработки в Русия.

Съоръжението има капацитет да преработва до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно. То произвежда, наред с други неща, бензин, дизелово гориво, мазут, битум, полиетилен и други петролни продукти и полимери. Съоръжението участва в снабдяването на руската армия.

По-рано бе съобщено, че група дронове са ударили петролна рафинерия и логистичен център на Wildberries в Башкортостан рано сутринта на 13 август.