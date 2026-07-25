Божанов: Мандат за Йотова би бил трети мандат за Радев

Президентски избори наесен ще дадат отговор на въпроса склонни ли са българите да предадат цялата власт на Румен Радев и "Прогресивна България". Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в студиото на "Дарик радио".

"Ако Илияна Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Румен Радев. Не виждам причина "Прогресивна България" да не я подкрепи, така че налице е въпросът склонни ли са българите да оставят всички яйца в една кошница - и президентската, и изпълнителната, и законодателната власт в един политически играч", заяви Божанов.

На въпрос на водещия за острите критики на президента към външния министър Велислава Петрова - Чамова Божанов отговори, че изглежда дори малките опити да се поддържа някакъв проевропейски курс явно са проблем за Йотова.

"Ако единствената критика на Йотова към правителството е към външния министър, това не е истинска критика, защото правителството прави много други и много по-важни грешки. Изглежда сякаш управляващите си представят външния министър като бушон, който да пожертват пред русофилските си избиратели в неуспешен опит да удържат издигналата ги на власт широка електорална коалиция. Следващият президент трябва много по-ясно да гледа към Европа и да включи България активно във вземането на решения за новата европейска архитектура за сигурност", каза още Божанов.

Политическият лидер смята, че най-вероятно управляващите губят доста избиратели през последните седмици, защото са ги привлекли с подвеждащи обещания и лесни за изричане пред камера популистки твърдения.

"Избирателите на "Прогресивна България" сигурно са доста разочаровани в момента - и тези, които искаха демонтирането на модела "Пеевски - Борисов", и тези, които са антиамерикански настроени и трябва да преглътнат как Тръмп праща поздрави и благодарности на Радев за осемте американски самолети в Безмер", добави народният представител.

Божанов бе категоричен, че САЩ е ключов стратегически партньор на България, както и че страната ни няма да стане цел за иранския режим на аятоласите, който стреля по собствените си хора.

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"Като опозиция ние няма да всяваме страх. Именно това бе една от критиките ни към Румен Радев, който докато водеше кампания, обясняваше какъв риск носят тези самолети. Ние няма да влизаме в този популизъм. Решението за самолетите бе предизвестено, колкото и на премиерът да не му се иска", подчерта Божанов.

Депутатът от "Демократична България" повтори призива към управляващите да отговорят в каква степен рискът от криза с горивата и необходимостта от ново удължаване на американската дерогация за “Лукойл’ не е предопределила решението за разполагане на самолетите в Безмер.

"Когато имаш реален риск дерогацията за “Лукойл” да бъде отменена, България да не може да произвежда горива, а бензинът да е в недостиг и да струва 3 евро, тогава кризата за властта щеше да е много по-голяма. Предизвестеното решение, за съжаление, е част от поредна транзакция. Тази транзакционност неизбежно ще свърши зле за България просто защото сме по-малкият преговарящ", смята народният представител.

"Няма как да сме Хитър Петър, който надлъгва всички. Единственият начин да се гарантира дългосрочно сигурността на страната ни е в общи действия с Европейския съюз, участие в преструктурирането на европейска архитектура за сигурност и в европейската солидарност. Радев там го няма и той завлича България в стратегическа грешка", заключи Божанов.