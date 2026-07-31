Божанов за президентския вот: Целта ни е да достигнем до обединяваща кандидатура

Имаме за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а до обединяваща, заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов пред БНТ.

"Президентските избори предстоят. При нас процесът има за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а да стигнем до кандидатура, която е по-обединяваща. Смятам, че ще постигнем такъв резултат. Целта е кандидатът да бъде извън партиите и да не бъде обременен с някои от грешките, които сме допускали. Президентска кандидатура ще има и се надяваме на добър резултат", заяви депутатът.

За Андрей Гюров като кандидатура за президент Божанов коментира: "Той е бил народен представител от ПП, но не е в активната политика от много дълго време. Беше служебен премиер и мисля, че там показа, че е непартиен служебен премиер. Той се държа държавнически и показа, че не обслужва частнопартийни интереси, а държавни."

Божанов коментира и оттеглянето на Георги Кандев като главен секретар на МВР. "МВР е много специфична структура. Аз не бих влизал в опит да отговарям от името на господин Кандев. Но в МВР, когато имаш подкрепата не само на министъра, а и на цялото текущо политическо ръководство на държавата, усещаш, че можеш да си вършиш работата. Когато има странични бариери, саботажи, опити за кадруване, натиск върху главния секретар и така нататък, предполагам, че това се усеща. Аз не съм работил в МВР и говоря по разкази на хора отвътре, но такова усещане има там."

Относно ролята на опозицията в 52-рото Народно събрание Божанов каза, че "опозицията има своята роля и мисля, че я изпълняваме добре. За важни неща, за правилни неща управляващите получават нашата подкрепа или не биват остро атакувани за трудните решения, които трябва да взимат. Когато правят грешки, когато бездействат, когато няма управленска програма, тогава критиката ни е остра."

Божидар Божанов говори и за случая "Петрохан" и обвиненията на Атанас Русев срещу ПП и ДБ. "Господин Русев от самото начало говори някакви измислици по тази тема. Тук трябва да припомня, че още в момента, в който започна да се повдига нещо по този казус, тоест някой опита да го политизира в парламента, ние внесохме искане да бъде разкрита цялата информация. Всичко, с което разполагат МВР, прокуратурата – секретно и несекретно, да бъде предоставено на парламента, за да могат всички народни представители да се запознаят с него. Ние по този казус многократно сме казвали, че няма какво да крием. Нямаме никаква връзка с каквито и да било спекулации за злоупотреби", каза Божанов.