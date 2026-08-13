45-годишния модел Алесандра Амброзио се сгоди

Алесандра Амброзио се сгоди! 45-годишната бразилска моделка получи предложение за брак от партньора си Бък Палмър. Дизайнерът на бижута поиска ръката ѝ по доста романтичен начин.

От снимки, споделени в Instagram, се вижда, че влюбените са били на плаж. По пясъка са разпръснати червени цветчета, които са оформири сърце.

Звездите стоят вътре в сърцето и се прегръщат. Алесандра е по изрязан бански от 2 части в бяло и кафяво. Бък пък е по черни шорти.

От други кадри се забелязва как двамата лежат в сърцето, как се целуват сред красивата природа, как дизайнерът дава пръстена. Влюбените са снимали и ръцете си, които имат еднакви татуировки със сърца.

Виждаме и как двамата се забавляват във водата.

"Бих те избрала в този живот и във всеки живот. Наздраве за завинаги, любов моя", написала е моделката към публикацията си.

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