Кои 6 зодии ще бъдат най-повлияни от ретроградния сезон на лято 2026

Шест зодиакални знака наистина усещат ефектите от ретроградния сезон на лято 2026. С Плутон, Нептун, Сатурн и Хирон, всички в ретроградно движение, животът наистина може да бъде изпитание за някои знаци.

Ретроградният Нептун през 2026 година започна на 8 юли и ще продължи до 13 декември. Този период е исторически, защото се случва в огнената и волева територия на знака Овен. Планетата на мечтите и илюзиите ни кани да сваляме розовите очила, да разсеем мъглата и да открием дълбоки лични истини.

Ретроградният Плутон започна на 6 май 2026 г. във Водолей и ще продължи до 15 октомври 2026 г. Периодът трае над пет месеца и е насочен изцяло към дълбока вътрешна трансформация, преоценка на личната ни сила и работа с подсъзнанието.

Ретроградният Сатурн започна на 26 юли и ще продължи до 11 декември 2026 г. Движението му е в знак Овен, което създава напрежение между импулсивния стремеж за бързи действия и изискването на планетата за дисциплина, зрялост и преосмисляне на дългосрочните цели.

Макар че често чуваме за ретрограден Меркурий, тези планети носят също толкова интензивност, ако не и повече. И все пак, Вселената ви моли да издържите още малко. Нещата се променят бързо сега и всичко това е във ваша полза в дългосрочен план.

А ето и кои 6 зодии наистина усещат ефектите от ретроградния сезон на лято 2026-а:

Телец

Ретроградният Хирон е във вашия знак, Телец, така че усещате интензивно ефектите от този сезон. Ретроградният Хирон в Телец - от 3 август 2026 г. до 6 януари 2027 г., насочва вниманието към дълбоки рани, свързани със самочувствието, сигурността, финансите и тялото.

В астрологията Хирон е „раненият лечител“, а Телецът отговаря за материалния свят, комфорта и личните ценности. Този период изисква преосмисляне на начина, по който печелим и харчим пари, както и приемане на собственото ни тяло.

Ако сте Телец, независимо дали сте необвързани или във връзка, любовният ви живот ще претърпи най-голяма промяна това лято. Стига сте се задоволявали с по-малко, отколкото заслужавате!

Ако някой ви е тормозил, ще загубите интерес. Химията, за която сте се държали, няма да се усеща по същия начин. Ако сте необвързани, някой нов ще влезе в живота ви, който ще се отнася с вас по толкова различен, уважителен начин, че ще пренапише възприятието ви за любовта.

Скорпион

За вас, Скорпион, ретроградният сезон през лятото на 2026 г. не е лесен, но е дълбоко лечебен. Всяко партньорство през следващите няколко месеца е огледало. Ако сте били привързани към емоционално недостъпни хора, ще разберете защо и ще спрете да повтаряте този модел.

Като се има предвид това, възможно е да преживеете и раздяла. Ако случаят е такъв, вярвайте, че е за ваше добро. Като се освободите от миналото, вие освобождавате място за някой много по-добър. Всъщност, някой, който въплъщава всичко, което сте искали, ще влезе в живота ви в момента, в който се освободите от някого, който никога не би могъл.

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